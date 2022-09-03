Невзоров: Генералом в России может стать только тот человек, который не двинет армию на Кремль

"Генералом в русской армии или в Росгвардии может стать только тот человек, когда есть гарантия, что он не двинет свою армию или свою дивизию на Кремль. И это основной, важнейший критерий", – сказал Невзоров.

По его словам, в России среди генералов "куча прохиндеев".

"Жадных прохиндеев, которые думают, что вот они станут президентами, захватят власть – и можно будет сразу с мешком в золотую кладовую, можно будет сразу солдатам начать грузить в фуры государственную казну... Но не исключено, что многие генералы хотят овладеть властью и овладеть Кремлем. Но дорогу в Кремль-то еще же в Москве надо найти. Там сколько улиц... Там сколько трамваев... Все сбивает с толку", – отметил Невзоров.

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