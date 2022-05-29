Ветеран спецназа США Блэкберн предложил свой вариант "сохранить лицо" Путина в его войне против Украины

"Они не могут признать поражение. Сейчас хороший момент, чтобы кто-нибудь из советников Путина или его приближенных лиц подсказал ему закончить войну. Объявить о какой-то победе, сделать вид, что Россия достигла целей этой безумной "спецоперации". А потом сосредоточиться на сотрудничестве с Китаем в вопросах нефти, газа и всего прочего, сместив фокус от украинского вопроса. Такой сценарий поможет Путину сохранить лицо", – сказал он.

Американский военный в отставке считает, что "Украина – это передовая, которая ценой жизней своих людей защищает всю Европу".

Война России против Украины. Главное (обновляется)