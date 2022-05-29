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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Ветеран спецназа США Блэкберн предложил свой вариант "сохранить лицо" Путина в его войне против Украины

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Об открытом вторжении в Украину 24 февраля объявлял Путин
Об открытом вторжении в Украину 24 февраля объявлял Путин
Фото: ЕРА

Россия и ее президент Владимир Путин не смогут выиграть войну против Украины и поэтому в интересах Москвы закончить ее, не признав поражения. Такое мнение подполковник в отставке специальных сил США Пэрри Блэкберн выразил "Телеграфу" в интервью, которое было опубликовано 28 мая.

"Они не могут признать поражение. Сейчас хороший момент, чтобы кто-нибудь из советников Путина или его приближенных лиц подсказал ему закончить войну. Объявить о какой-то победе, сделать вид, что Россия достигла целей этой безумной "спецоперации". А потом сосредоточиться на сотрудничестве с Китаем в вопросах нефти, газа и всего прочего, сместив фокус от украинского вопроса. Такой сценарий поможет Путину сохранить лицо", – сказал он.

Американский военный в отставке считает, что "Украина – это передовая, которая ценой жизней своих людей защищает всю Европу".

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

24 февраля Путин объявил о вторжении в Украину якобы для ее "демилитаризации" и "денацификации". Оккупанты зашли в Украину с севера (в том числе с территории Беларуси), юга и востока.

По данным Службы безопасности Украины, Путин планировал блицкриг, но этот план провалился. В ведомстве считают, что президент РФ рассчитывал захватить Украину за три дня. Один из пленных, показания которого опубликовала спецслужба, рассказал, что российским военнослужащим выдали провизию с запасом на этот срок.

В начале апреля от российских оккупантов освободили северные области Украины, сейчас бои идут в Харьковской области, на Донбассе и в южной части страны.

23 апреля президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз заявил о готовности ко встрече с Путиным. "Я настаивал с самого начала на переговорах с лидером РФ, потому что считаю, что любой формат по поводу встреч через посредников из России или передачи той или иной информации лидеру РФ через дружественные страны, я считаю, не даст желаемого результата", – сказал он.

В начале мая Зеленский заявил, что без прекращения огня встречи с Путиным не будет. "Он лично должен брать на себя обязательства по прекращению огня, и желательно публичные", – отметил президент Украины.

В интервью Rai 1, опубликованном 13 мая, Зеленский сказал, что готов провести переговоры тет-а-тет с Путиным, но без его посредников и на условиях диалога.

28 мая президент Франции Эммануэль Макрон и канцлер Германии Олаф Шольц во время телефонного звонка Путину призывали главу Кремля к прямым переговорам с Зеленским.

Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, война, переговоры, вторжение, война России против Украины, президент, российские оккупанты
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