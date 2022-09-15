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Финляндия конфисковала активы подсанкционных россиян на €189 млн

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За лето количество конфискованного российского имущества в Финляндии выросло в более чем два раза
За лето количество конфискованного российского имущества в Финляндии выросло в более чем два раза
Фото: depositphotos.com

Финские власти конфисковали активы попавших под санкции россиян на сумму в почти €189 млн. Об этом сообщил телеканал MTV Uutiset со ссылкой на службу судебных приставов.

Конфискация коснулась как отдельных лиц, так и десятков организаций, включенных в санкционный список ЕС из-за развязанной Россией войны в Украине.

Россияне лишились большого числа таких нематериальных активов, как акции и денежные средства, находящиеся на счетах. Также были конфискованы объекты недвижимости, промышленное сырье и транспортные средства.

Ссылаясь на положения о конфиденциальности, служба судебных приставов не стала комментировать конкретные случаи.

В начале лета было подсчитано, что Финляндия наложила арест на российскую собственность на сумму около €80 млн. Таким образом, за лето сумма увеличилась более чем в два раза.

В службе судебных приставов отмечают, что могут быть и новые аресты российского имущества, особенно если война в Украине приведет к новым санкциям.

Контекст:

С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.

Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Также в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.

20 июня в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз заморозил активы российских олигархов на более €12,5 млрд.

Еще в начале мая глава Европейского совета Шарль Мишель говорил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.

В то же время в министерстве финансов США подчеркивали, что не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ, хотя также считают "вполне естественным, учитывая огромные разрушения в Украине и колоссальные затраты на восстановление, с которыми ей придется столкнуться, чтобы Россия помогла уплатить хотя бы часть цены".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, Украина, санкции, Финляндия, война России против Украины, конфискация
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