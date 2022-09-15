Финляндия конфисковала активы подсанкционных россиян на €189 млн

За лето количество конфискованного российского имущества в Финляндии выросло в более чем два раза Фото: depositphotos.com

Конфискация коснулась как отдельных лиц, так и десятков организаций, включенных в санкционный список ЕС из-за развязанной Россией войны в Украине.

Россияне лишились большого числа таких нематериальных активов, как акции и денежные средства, находящиеся на счетах. Также были конфискованы объекты недвижимости, промышленное сырье и транспортные средства.

Ссылаясь на положения о конфиденциальности, служба судебных приставов не стала комментировать конкретные случаи.

В начале лета было подсчитано, что Финляндия наложила арест на российскую собственность на сумму около €80 млн. Таким образом, за лето сумма увеличилась более чем в два раза.

В службе судебных приставов отмечают, что могут быть и новые аресты российского имущества, особенно если война в Украине приведет к новым санкциям.