Финляндия конфисковала активы подсанкционных россиян на €189 млн

Конфискация коснулась как отдельных лиц, так и десятков организаций, включенных в санкционный список ЕС из-за развязанной Россией войны в Украине.
Россияне лишились большого числа таких нематериальных активов, как акции и денежные средства, находящиеся на счетах. Также были конфискованы объекты недвижимости, промышленное сырье и транспортные средства.
Ссылаясь на положения о конфиденциальности, служба судебных приставов не стала комментировать конкретные случаи.
В начале лета было подсчитано, что Финляндия наложила арест на российскую собственность на сумму около €80 млн. Таким образом, за лето сумма увеличилась более чем в два раза.
В службе судебных приставов отмечают, что могут быть и новые аресты российского имущества, особенно если война в Украине приведет к новым санкциям.
С начала военного вторжения России в Украину Запад ввел несколько пакетов санкций против России. Они, в частности, касаются крупных российских банков, ряда близких к президенту РФ Владимиру Путину чиновников, бизнесменов и их детей.
Из-за санкций на Западе начали арестовывать активы российских бизнесменов. В частности, арест наложили на 156-метровую яхту российского миллиардера Алишера Усманова, а также на яхты исполнительного директора нефтегазовой компании "Роснефть" Игоря Сечина, миллиардеров Алексея Мордашова и Геннадия Тимченко. Также в Италии арестована самая большая парусная яхта в мире А, которая принадлежит российскому бизнесмену Андрею Мельниченко.
20 июня в Еврокомиссии сообщили, что Евросоюз заморозил активы российских олигархов на более €12,5 млрд.
Еще в начале мая глава Европейского совета Шарль Мишель говорил, что ЕС работает над юридической процедурой конфискации российских активов. "На мой взгляд, это вопрос справедливости – не только заморозить активы, но и конфисковать их, чтобы сделать эти деньги доступными для восстановления Украины", – подчеркнул Мишель.
В то же время в министерстве финансов США подчеркивали, что не могут законно арестовать заблокированные активы Центробанка РФ, хотя также считают "вполне естественным, учитывая огромные разрушения в Украине и колоссальные затраты на восстановление, с которыми ей придется столкнуться, чтобы Россия помогла уплатить хотя бы часть цены".