Конфискованные в Финляндии биткоины на €46,5 млн хотят передать Украине

Таможня продала 1889,1 биткоина, которые ранее конфисковали в рамках расследования преступлений по продаже наркотиков и допинга.

У таможни остается еще порядка 90 биткоинов. У ведомства имеются и другие конфискованные виртуальные валюты.

Газета Helsingin Sanomat в апреле писала, что Финляндия может отправить деньги от продажи конфискованных биткоинов Украине. Речь идет о десятках миллионов евро.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь на восстановление экономики.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США. Только часть пакета предназначена на прямую помощь Украине. В начале июня первый миллиард прибыл в Украину, в конце июня поступил грант на сумму $1,3 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.