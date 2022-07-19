Кабмин одобрил привлечение $4,5 млрд в качестве гранта от США – Шмыгаль

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.
Выступление главы Кабмина опубликовано на его странице в Telegram.
"Правительство утвердит привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере $4,5 млрд. Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу", – сказал Шмыгаль в начале заседания.
По его словам, средства поступят через фонд, созданный Всемирным банком.
"Мы благодарны Соединенным Штатам и всем партнерам за постоянную финансовую поддержку", – отметил премьер.
12 июля Шмыгаль сообщал, что Украина получила от США $1,7 млрд грантовой помощи. Общая сумма помощи за две недели составила $3 млрд, подчеркнул глава правительства.
Ранее, 10 июля, премьер рассказывал, что это безвозвратная помощь. Деньги будут направлены для покрытия расходов госбюджета на оплату услуг по программе медицинских гарантий, говорил он.
После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь на восстановление экономики.
Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.
В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США. Только часть пакета предназначена на прямую помощь Украине. В начале июня первый миллиард прибыл в Украину, в конце июня поступил грант на сумму $1,3 млрд.
Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.