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Кабмин одобрил привлечение $4,5 млрд в качестве гранта от США – Шмыгаль

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Средства от США поступят Украине через фонд, созданный Всемирным банком, отметил Шмыгаль
Средства от США поступят Украине через фонд, созданный Всемирным банком, отметил Шмыгаль
Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Кабмин Украины на заседании 19 июля одобрил привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов в размере $4,5 млрд.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Выступление главы Кабмина опубликовано на его странице в Telegram.

"Правительство утвердит привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере $4,5 млрд. Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу", – сказал Шмыгаль в начале заседания.

По его словам, средства поступят через фонд, созданный Всемирным банком.

"Мы благодарны Соединенным Штатам и всем партнерам за постоянную финансовую поддержку", – отметил премьер.

12 июля Шмыгаль сообщал, что Украина получила от США $1,7 млрд грантовой помощи. Общая сумма помощи за две недели составила $3 млрд, подчеркнул глава правительства.

Ранее, 10 июля, премьер рассказывал, что это безвозвратная помощь. Деньги будут направлены для покрытия расходов госбюджета на оплату услуг по программе медицинских гарантий, говорил он.

Контекст:

После полномасштабного военного вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада увеличили поставки украинским военным летального вооружения и другой оборонной продукции, а также предоставляют финансовую помощь на восстановление экономики.

Для поддержки Украины, которая противостоит российской агрессии, Всемирный банк создал трастовый фонд, пополнить который могут разные страны. Спецсчет для направления денег стран – доноров Украине создал также Международный валютный фонд, доноры могут направлять через него ресурсы для помощи Украине в виде грантов и займов.

В мае Палата представителей и Сенат США поддержали выделение Украине нового пакета помощи в размере $40 млрд, 21 мая документ подписал президент США. Только часть пакета предназначена на прямую помощь Украине. В начале июня первый миллиард прибыл в Украину, в конце июня поступил грант на сумму $1,3 млрд.

Президент Украины Владимир Зеленский говорил в конце апреля, что Украина из-за войны нуждается в $7 млрд финансовой поддержки ежемесячно. 20 мая президент сказал, что ежемесячный дефицит бюджета составляет $5 млрд.

Теги: США, Украина, правительство, Всемирный банк, деньги, финансовая помощь, финансы, гранты, премьер-министр, Денис Шмыгаль, заседание, Кабмин
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