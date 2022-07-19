Кабмин одобрил привлечение $4,5 млрд в качестве гранта от США – Шмыгаль

Средства от США поступят Украине через фонд, созданный Всемирным банком, отметил Шмыгаль Фото: National Bank Of Ukraine Національний банк України / Flickr

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Выступление главы Кабмина опубликовано на его странице в Telegram.

"Правительство утвердит привлечение очередного гранта от Соединенных Штатов Америки в размере $4,5 млрд. Это наглядная демонстрация того, что наши союзники продолжают крепко стоять рядом с Украиной и помогают нам приблизить победу", – сказал Шмыгаль в начале заседания.

По его словам, средства поступят через фонд, созданный Всемирным банком.

"Мы благодарны Соединенным Штатам и всем партнерам за постоянную финансовую поддержку", – отметил премьер.

12 июля Шмыгаль сообщал, что Украина получила от США $1,7 млрд грантовой помощи. Общая сумма помощи за две недели составила $3 млрд, подчеркнул глава правительства.

Ранее, 10 июля, премьер рассказывал, что это безвозвратная помощь. Деньги будут направлены для покрытия расходов госбюджета на оплату услуг по программе медицинских гарантий, говорил он.