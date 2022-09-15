ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ

РФ не признает собственные паспорта, выданные на территории, подконтрольной боевикам "ЛДНР" – украинская разведка

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
В 2019 году Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей
В 2019 году Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей
Фото: depositphotos.com

Жители ОРДЛО жалуются, что выданные им российские паспорта не имеют юридической силы на территории России. Об этом сообщает в Telegram Главное управление разведки Министерства обороны Украины.

В ГУР отмечают, что после наступления украинских сил обороны резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО. В частности, отмечается недовольство ходом проведения так называемой "специальной операции" и действиями российского правительства.

"Господствует мнение, что Россия сдает интересы "республик". Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории России. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из "ЛДНР" по такому паспорту, на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак", – сообщили в разведке.

Также среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (воинская №74854) из РФ распространяется информация, что к 1 декабря этого года должен завершиться один из этапов войны.

"После этого запланирован вывод с части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений из России. Якобы эти территории будут переданы под контроль так называемым "добровольческим батальонам". Вероятно, по типу 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов", – добавили в ГУР.

Контекст:

В апреле 2019 года президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей.

По состоянию на июнь 2021 года российские паспорта на оккупированных украинских территориях, согласно данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.

После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. 

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, граница, паспорт, ДНР, ЛНР, ОРДЛО, ГУР Минобороны Украины
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
Никитюк: Для меня любая ссора с парнем – это конец света
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
"Знаете, как оно бывает – то ты ей под хвост, то она тебе". Пес Патрон "рассказал" о своей симпатии, которую встретил в парке
Клопотенко высказался об освобождении Изюма
Клопотенко высказался об освобождении Изюма
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки
Пугачева, вернувшаяся в РФ, показала завтрак ее с Галкиным детей и свои таблетки
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
"Вау! Ну просто нет слов. Красота нереальная!" Каменских крупным планом засветила бедра в ультрамини
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Горячий запеченный сэндвич. Рецепт от Хименеса-Браво
Потап вернулся в Украину
Потап вернулся в Украину
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
"Классная каталка получилась". Галкин показал, как развлекался в Новой Зеландии
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
49-летняя Клум в глубоком декольте наклонилась перед камерой. Видео
"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму
"Это очень чувственно". Дорофеева показала ролик со своими детскими кадрами и выступлением, посвященным Крыму
Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться
Мишина о хейте нового сезона шоу "Холостяк": Переключайтесь, если не нравится. Мне интересно, я хочу отвлекаться
Невзоров: С Путина стерли срок годности. Страна употребляет явно просроченного президента и рвотой особо не фонтанирует
Невзоров: С Путина стерли срок годности. Страна употребляет явно просроченного президента и рвотой особо не фонтанирует
"Ого! Тина фешн-икона!", "Нереально". Тина Кароль снялась в разных образах и показала растяжку
"Ого! Тина – фешн-икона!", "Нереально". Тина Кароль снялась в разных образах и показала растяжку
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера
Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II
Стало известно, кто присмотрит за любимыми собаками Елизаветы II
  "Ведет себя, как нормальный человек", "Мелочи действительно могут расстроить". Чарльз III возмутился, испачкавшись чернилами на публике. Видео
  "Ведет себя, как нормальный человек", "Мелочи действительно могут расстроить". Чарльз III возмутился, испачкавшись чернилами на публике. Видео
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (102114)
2
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (86437)
3
Полякова в Израиле под овации зала ответила "нескольким фанатам Пуйла", которые попытались ее освистать. Видео (80872)
4
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (77465)
5
"Защищал нашу свободу и независимость". На фронте погиб заслуженный артист Украины Александр Шаповал (33232)
6
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (32141)
7
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасны в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть (19377)
8
"Зачем я увидела это?" Приходько сравнила пропагандистку Симоньян с гиеной из мультфильма "Король Лев" (17924)
 
 
 
 