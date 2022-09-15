РФ не признает собственные паспорта, выданные на территории, подконтрольной боевикам "ЛДНР" – украинская разведка

В 2019 году Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Донецкой и Луганской областей Фото: depositphotos.com

В ГУР отмечают, что после наступления украинских сил обороны резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО. В частности, отмечается недовольство ходом проведения так называемой "специальной операции" и действиями российского правительства.

"Господствует мнение, что Россия сдает интересы "республик". Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории России. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из "ЛДНР" по такому паспорту, на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак", – сообщили в разведке.

Также среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (воинская №74854) из РФ распространяется информация, что к 1 декабря этого года должен завершиться один из этапов войны.

"После этого запланирован вывод с части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений из России. Якобы эти территории будут переданы под контроль так называемым "добровольческим батальонам". Вероятно, по типу 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов", – добавили в ГУР.