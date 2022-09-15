РФ не признает собственные паспорта, выданные на территории, подконтрольной боевикам "ЛДНР" – украинская разведка

В ГУР отмечают, что после наступления украинских сил обороны резко изменились настроения пророссийски настроенных жителей ОРДЛО. В частности, отмечается недовольство ходом проведения так называемой "специальной операции" и действиями российского правительства.
"Господствует мнение, что Россия сдает интересы "республик". Эти настроения дополнительно усилились после того, как выяснилось, что выданные на территории ОРДЛО российские паспорта не имеют юридической силы на территории России. По крайней мере, тем, кто пытался выехать из "ЛДНР" по такому паспорту, на российской границе объясняют, что "вы никто и зовут вас никак", – сообщили в разведке.
Также среди личного состава 14-й отдельной бригады специального назначения (воинская №74854) из РФ распространяется информация, что к 1 декабря этого года должен завершиться один из этапов войны.
"После этого запланирован вывод с части оккупированных территорий Украины регулярных подразделений из России. Якобы эти территории будут переданы под контроль так называемым "добровольческим батальонам". Вероятно, по типу 1-го (Донецк) и 2-го (Луганск) армейских корпусов", – добавили в ГУР.
В апреле 2019 года президент России Владимир Путин упростил выдачу российских паспортов жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей.
По состоянию на июнь 2021 года российские паспорта на оккупированных украинских территориях, согласно данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.
После полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года РФ начала раздавать свои паспорта на новых оккупированных территориях. В частности, Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей.