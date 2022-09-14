В Украине намерены ввести наказание за получение российских паспортов в оккупации

По информации Минреинтеграции, основанием для введения уголовной ответственности могут стать:

Также сообщается, что получение российского паспорта в оккупации является оправданным только в случаях, когда без него невозможно вернуться на подконтрольную территорию Украины.

Контекст:

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий".

В июне 2021 года российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.