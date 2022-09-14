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В Украине намерены ввести наказание за получение российских паспортов в оккупации

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В Украине подготовили законопроект о наказании за получение паспорта РФ
В Украине подготовили законопроект о наказании за получение паспорта РФ
Фото: depositphotos.com

Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины совместно со специалистами из ОГП, СБУ, нардепов и правозащитников подготовили законопроект, который предусматривает уголовную ответственность за получение российского паспорта в оккупации и призывы к этому. Об этом 14 сентября сообщает пресс-служба министерства.

По информации Минреинтеграции, основанием для введения уголовной ответственности могут стать:

  • приобретение гражданства и/или получение паспорта государства-агрессора государственными должностными лицами или представителями местного самоуправления при отсутствии признаков государственной измены;
  • пропаганда, публичные призывы, принуждение к этому;
  • ограничение прав людей, не получивших гражданства или паспорта государства-агрессора.

Также сообщается, что получение российского паспорта в оккупации является оправданным только в случаях, когда без него невозможно вернуться на подконтрольную территорию Украины.

Контекст:

Президент России Владимир Путин 25 мая упростил выдачу российских паспортов в оккупированных районах Запорожской и Херсонской областей. Указ расширяет действие решения, на основании которого российские паспорта раздавали жителям оккупированных Россией Донецкой и Луганской областей, на Запорожскую и Херсонскую области.

В МИД Украины указ Путина назвали "юридически ничтожным", который "не будет иметь правовых последствий".

В июне 2021 года российские паспорта на оккупированных украинских территориях, по данным украинских властей, получили более 630 тыс. человек.

Теги: СБУ, оккупация, паспорт, гражданство, война России против Украины, Министерство по вопросам временно оккупированных территорий, Офис генпрокурора, вторжение России в Украину
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