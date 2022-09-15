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В Литве запретили учебники по русскому языку, в которых Россия представлена привлекательной страной

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Министра науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене рассказала о запрете учебника по русскому языку
 Министра науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене рассказала о запрете учебника по русскому языку
Фото: smsm.lrv.lt

Из списка школьных пособий в Литве изъят учебник по русскому языку, в котором прославляется Россия. Школы уведомили, что пользоваться им нельзя, другие учебники также пересмотрят. Об этом заявила министра науки и образования Литвы Юргита Шюгждинене 15 сентября, сообщает Delfi.

"Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации, как с учебником по русскому языку, не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе. Школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя. Его изъяли и из архивов", – сказала министр после встречи с издателями.

Шюгждинене добавила, что пересмотрят и другие учебники по русскому языку.

"Тексты, прославляющие Россию, в контексте жестокой войны совершенно неприемлемы", – заявила она.

В учебнике, о котором идет речь, содержатся приглашения посетить Россию и оккупированный Крым. Сама Россия, которая ведет войну в Украине, представлена как привлекательное демократическое государство. Издатели учебников говорят, что с началом войны изъяли учебники из продажи.

Контекст:

Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В настоящее время под временной российской оккупацией находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

Теги: Россия, Крым, образование, русский язык, Литва, учебники, война России против Украины
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