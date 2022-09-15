В Литве запретили учебники по русскому языку, в которых Россия представлена привлекательной страной

"Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации, как с учебником по русскому языку, не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе. Школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя. Его изъяли и из архивов", – сказала министр после встречи с издателями.

Шюгждинене добавила, что пересмотрят и другие учебники по русскому языку.

"Тексты, прославляющие Россию, в контексте жестокой войны совершенно неприемлемы", – заявила она.

В учебнике, о котором идет речь, содержатся приглашения посетить Россию и оккупированный Крым. Сама Россия, которая ведет войну в Украине, представлена как привлекательное демократическое государство. Издатели учебников говорят, что с началом войны изъяли учебники из продажи.