В Литве запретили учебники по русскому языку, в которых Россия представлена привлекательной страной

"Мы конкретно договорились, что издатели в течение двух недель пересмотрят все учебники, чтобы подобные ситуации, как с учебником по русскому языку, не повторились. Учебник по русскому языку изъят из списка школьных пособий, его нет ни в одной системе. Школам разослали информацию о том, что этот учебник использовать нельзя. Его изъяли и из архивов", – сказала министр после встречи с издателями.
Шюгждинене добавила, что пересмотрят и другие учебники по русскому языку.
"Тексты, прославляющие Россию, в контексте жестокой войны совершенно неприемлемы", – заявила она.
В учебнике, о котором идет речь, содержатся приглашения посетить Россию и оккупированный Крым. Сама Россия, которая ведет войну в Украине, представлена как привлекательное демократическое государство. Издатели учебников говорят, что с началом войны изъяли учебники из продажи.
Россия оккупировала Крым и часть Донецкой и Луганской областей в 2014 году.
24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В настоящее время под временной российской оккупацией находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).