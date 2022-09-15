Германия должна немедленно дать Украине бронетехнику Marder и Leopard – глава комитета Бундестага по обороне

"Нельзя терять время. И уж точно не время проволочек и колебаний. Германия должна немедленно сыграть свою роль в успехах Украины и поставить защищенные машины, боевые машины пехоты Marder и основной боевой танк Leopard 2. Мы стоим на стороне украинского народа и берем на себя ведущую роль в Европе в борьбе за демократию в условиях мира и свободы", – сказала она.

Немецкий политик подчеркнула, что "военное наступление украинской армии и первые отвоеванные территории на востоке говорят о боевой мощи Украины и ее безграничной воле вернуть захваченные земли".

По словам Штрак-Циммерман, это достигается "в комбинации с поставками тяжелого вооружения и военной техники" от союзников Украины.

"Поэтому немедленные поставки Западом дополнительной военной техники и тяжелого вооружения имеют стратегическое значение", – считает глава парламентского комитета по обороне.

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12 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Ранее в сентябре Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".

13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".