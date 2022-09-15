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Германия должна немедленно дать Украине бронетехнику Marder и Leopard – глава комитета Бундестага по обороне

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Штрак-Циммерман: Нельзя терять времени
Штрак-Циммерман: Нельзя терять времени
Фото: ЕРА

Германии следует не терять времени, а предоставить Украине бронетехнику, в которой она нуждается для противостояния российской агрессии. Об этом 15 сентября заявила Guildhall депутат Бундестага, глава парламентского комитета по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман.

"Нельзя терять время. И уж точно не время проволочек и колебаний. Германия должна немедленно сыграть свою роль в успехах Украины и поставить защищенные машины, боевые машины пехоты Marder и основной боевой танк Leopard 2. Мы стоим на стороне украинского народа и берем на себя ведущую роль в Европе в борьбе за демократию в условиях мира и свободы", – сказала она.

Немецкий политик подчеркнула, что "военное наступление украинской армии и первые отвоеванные территории на востоке говорят о боевой мощи Украины и ее безграничной воле вернуть захваченные земли".

По словам Штрак-Циммерман, это достигается "в комбинации с поставками тяжелого вооружения и военной техники" от союзников Украины.

"Поэтому немедленные поставки Западом дополнительной военной техники и тяжелого вооружения имеют стратегическое значение", – считает глава парламентского комитета по обороне.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

12 сентября министр обороны Германии Кристине Ламбрехт заявила, что ФРГ пока не намерена поставлять Украине боевую бронетехнику, подчеркнув, что пока что "ни одна страна не поставила боевые машины пехоты или основные боевые танки западного производства". По ее словам, ФРГ договорилась с партнерами, что "Германия не будет предпринимать такие действия в одностороннем порядке".

Ранее в сентябре Ламбрехт говорила, что "очень бы хотела дать гораздо больше Украине", но это невозможно из-за того, что в прошлые годы финансирование немецких вооруженных сил было сильно урезано.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц также заявлял, что не будет поставлять Украине немецкие танки Leopard 2, потому что Германия "не пытается действовать односторонне".

13 сентября глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, комментируя отказ властей ФРГ предоставить Украине танки Leopard и боевые машины пехоты Marder, заявил, что "сигналы из Германии разочаровывают".

Контекст:

Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощьпомогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.

ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, 10 самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000 (совместно с Нидерландами), 50 противобункерных ракет и другое оружие, отмечается на сайте правительства. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.

В частности, Германия передала Украине зенитные самоходные установки Gepard и реактивные системы залпового огня Mars II.

14 сентября Шольц заявил, что немецкое оружие сыграло "решающую" роль в недавнем успешном контрнаступлении Вооруженных сил Украины.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Германия, Украина, оружие, война, депутаты, танки, ФРГ, вооружение, агрессия, военная помощь, оборона, вторжение, бронетехника, Бундестаг, парламент, ВСУ, война России против Украины
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