Германия ввела внешнее управление в дочерних компаниях "Роснефти" из-за отказа немцев с ними работать

Под контроль государства переданы Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые ежемесячно импортируют из России на перерабатывающие заводы в Германию сырую нефть. На них приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей ФРГ.

Причина передачи в том, что немецкие компании – от поставщиков коммунальных и транспортных услуг до страховых агентств и банков – не хотят работать с "Роснефтью" – ни с НПЗ с акциями "Роснефти", ни с самими немецкими "дочками", говорится в сообщении.

"Правовой основой для приказа является ст. 17 закона об энергетической безопасности. В соответствии с этим компания, эксплуатирующая критически важную инфраструктуру в энергетике, может быть передана под опеку, если существует конкретный риск того, что без опеки компания не сможет выполнять свои задачи, обслуживающие функционирование общества в энергетике и существует риск нарушения безопасности поставок. В результате договоренности использование права голоса акционеров исключено, а их полномочия по распоряжению и управлению ограничены", – объяснило правительство.

Там добавили, что решение сопровождается комплексным пакетом на будущее, который "обеспечит трансформационный толчок для региона и поддержит нефтеперерабатывающий завод для обеспечения поставки нефти по альтернативным путям".

Оно вступает в силу 16 сентября, после публикации в "Федеральной газете", и будет действовать шесть месяцев с возможностью продления.