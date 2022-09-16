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Германия ввела внешнее управление в дочерних компаниях "Роснефти" из-за отказа немцев с ними работать

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С "Роснефтью" связаны около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии
С "Роснефтью" связаны около 12% нефтеперерабатывающих мощностей Германии
Фото: ЕРА

Правительство Германии передало активы трех нефтеперерабатывающих заводов, принадлежащих дочерним компаниям "Роснефти", под внешнее управление Федерального сетевого агентства BNetzA. Об этом сообщили на сайте германского правительства.

Под контроль государства переданы Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые ежемесячно импортируют из России на перерабатывающие заводы в Германию сырую нефть. На них приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей ФРГ.

Причина передачи в том, что немецкие компании – от поставщиков коммунальных и транспортных услуг до страховых агентств и банков – не хотят работать с "Роснефтью" – ни с НПЗ с акциями "Роснефти", ни с самими немецкими "дочками", говорится в сообщении.

"Правовой основой для приказа является ст. 17 закона об энергетической безопасности. В соответствии с этим компания, эксплуатирующая критически важную инфраструктуру в энергетике, может быть передана под опеку, если существует конкретный риск того, что без опеки компания не сможет выполнять свои задачи, обслуживающие функционирование общества в энергетике и существует риск нарушения безопасности поставок. В результате договоренности использование права голоса акционеров исключено, а их полномочия по распоряжению и управлению ограничены", – объяснило правительство.

Там добавили, что решение сопровождается комплексным пакетом на будущее, который "обеспечит трансформационный толчок для региона и поддержит нефтеперерабатывающий завод для обеспечения поставки нефти по альтернативным путям".

Оно вступает в силу 16 сентября, после публикации в "Федеральной газете", и будет действовать шесть месяцев с возможностью продления.

Контекст:

8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CBS News, запрет также распространяется на российский уголь.

Действующий тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.

Европейская комиссия представила план энергетической независимости, который позволит Европе отказаться от российских нефти и газа к 2027 году. Он обойдется более чем в €200 млрд, сообщила 18 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Теги: Германия, нефть, Роснефть, нефтепродукты
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