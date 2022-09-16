Германия ввела внешнее управление в дочерних компаниях "Роснефти" из-за отказа немцев с ними работать

Под контроль государства переданы Rosneft Deutschland GmbH (RDG) и RN Refining & Marketing GmbH (RNRM), которые ежемесячно импортируют из России на перерабатывающие заводы в Германию сырую нефть. На них приходится около 12% нефтеперерабатывающих мощностей ФРГ.
Причина передачи в том, что немецкие компании – от поставщиков коммунальных и транспортных услуг до страховых агентств и банков – не хотят работать с "Роснефтью" – ни с НПЗ с акциями "Роснефти", ни с самими немецкими "дочками", говорится в сообщении.
"Правовой основой для приказа является ст. 17 закона об энергетической безопасности. В соответствии с этим компания, эксплуатирующая критически важную инфраструктуру в энергетике, может быть передана под опеку, если существует конкретный риск того, что без опеки компания не сможет выполнять свои задачи, обслуживающие функционирование общества в энергетике и существует риск нарушения безопасности поставок. В результате договоренности использование права голоса акционеров исключено, а их полномочия по распоряжению и управлению ограничены", – объяснило правительство.
Там добавили, что решение сопровождается комплексным пакетом на будущее, который "обеспечит трансформационный толчок для региона и поддержит нефтеперерабатывающий завод для обеспечения поставки нефти по альтернативным путям".
Оно вступает в силу 16 сентября, после публикации в "Федеральной газете", и будет действовать шесть месяцев с возможностью продления.
8 марта США ввели эмбарго на импорт российских энергоресурсов – нефти и газа. По данным источников CBS News, запрет также распространяется на российский уголь.
Действующий тогда премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что страна до конца 2022 года намерена отказаться от поставок российских нефти и газа в связи с вторжением РФ в Украину.
Европейская комиссия представила план энергетической независимости, который позволит Европе отказаться от российских нефти и газа к 2027 году. Он обойдется более чем в €200 млрд, сообщила 18 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.