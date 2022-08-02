Великобритания добавила в санкционный список двух бывших руководителей "Роснефти" – СМИ

Касимиро и Рунье были вице-президентами "Роснефти" и в конце мая покинули еe Фото: ЕРА

По данным агенства, речь идет о бывших членах правления Дидье Касимиро и Желько Рунье.

В решении британских властей указано, что они "получали выгоду от правительства РФ или за его поддержку, работая в качестве менеджеров аффилированной с Россией организации", пишет Reuters. Активы обоих теперь подлежат замораживанию, говорится в сообщении.

The Wall Street Journal писало, что Касимиро и Рунье были вице-президентами "Роснефти" и в конце мая еще с несколькими топ-менеджерами покинули ее.

По данным The Insider, Рунье, до "Роснефти" работавший в американском нефтяном гиганте ExxonMobil, был вице-президентом по шельфовым проектам.

Касимиро, в свою очередь, считается близким другом гендиректора "Роснефти" Игоря Сечина, в компании он отвечал за переработку, нефтехимию, коммерцию, логистику, а также финансово-экономический блок. До этого он работал в компании BP.