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Великобритания добавила в санкционный список двух бывших руководителей "Роснефти" – СМИ

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Касимиро и Рунье были вице-президентами "Роснефти" и в конце мая покинули еe
Касимиро и Рунье были вице-президентами "Роснефти" и в конце мая покинули еe
Фото: ЕРА

Правительство Великобритании расширило санкционный список против России, добавив в него двух бывших руководителей компании "Роснефть", об этом сообщает Reuters.

По данным агенства, речь идет о бывших членах правления Дидье Касимиро и Желько Рунье.

В решении британских властей указано, что они "получали выгоду от правительства РФ или за его поддержку, работая в качестве менеджеров аффилированной с Россией организации", пишет Reuters. Активы обоих теперь подлежат замораживанию, говорится в сообщении.

The Wall Street Journal писало, что Касимиро и Рунье были  вице-президентами "Роснефти" и в конце мая еще с несколькими топ-менеджерами покинули ее.

По данным The Insider, Рунье, до "Роснефти" работавший в американском нефтяном гиганте ExxonMobil, был вице-президентом по шельфовым проектам.

Касимиро, в свою очередь, считается близким другом гендиректора "Роснефти" Игоря Сечина, в компании он отвечал за переработку, нефтехимию, коммерцию, логистику, а также финансово-экономический блок. До этого он работал в компании BP.

Контекст:

С начала войны Великобритания последовательно поддерживает Украину, предоставляет ей финансовую и военную помощь, а также регулярно вводит санкции против РФ.

Согласно данным правительства Великобритании, общая сумма военной помощи, предоставленной Соединенным Королевством Украине в связи с полномасштабным вторжением РФ, составила £2,3 млрд (примерно $2,8 млрд). Великобритания предоставляет Украине, кроме прочего, противотанковые системы NLAW и боеприпасы к ним, реактивные системы залпового огня и артиллерию.

Теги: Великобритания, санкции, Роснефть, Игорь Сечин
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