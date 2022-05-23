Экс-глава МИД Австрии, на свадьбу которой приезжал Путин, покинула совет директоров "Роснефти"

"В связи с этим обращением компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу в течение последних 10 месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой", – цитируют "Роснефть" СМИ.
Российская компания отметила, что рассчитывает на сотрудничество с Кнайсль в будущем, поскольку считает ее "ведущим представителем международного экспертного сообщества".
Уход Кнайсль из "Роснефти" произошел после введения санкций против компании.
Кнайсль возглавляла МИД Австрии с декабря 2017 года по июнь 2019-го.
18 августа 2018 года на свадьбу Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера приезжал по приглашению Кнайсль Путин. Президент РФ посетил праздник по пути в Германию, где у него была встреча с канцлером Ангелой Меркель. Он привез с собой Кубанский казачий хор, который спел на свадьбе, и подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Также он станцевал с невестой и сказал тост на немецком языке.
Приглашение Путина на свадьбу вызвало критику в Австрии. Кнайсль заявила, что не жалеет о своем решении.
В 2021 году российское правительство выдвинуло Кнайсль, а также бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера кандидатами в члены совета директоров "Роснефти". Обоих 1 июня назначили независимыми директорами "Роснефти".
Шредер покинул совет директоров "Роснефти" в мае 2022 года.