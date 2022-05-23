Экс-глава МИД Австрии, на свадьбу которой приезжал Путин, покинула совет директоров "Роснефти"

В "Роснефти" Кнайсль работала меньше года Фото: ЕРА

"В связи с этим обращением компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу в течение последних 10 месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой", – цитируют "Роснефть" СМИ.

Российская компания отметила, что рассчитывает на сотрудничество с Кнайсль в будущем, поскольку считает ее "ведущим представителем международного экспертного сообщества".

Уход Кнайсль из "Роснефти" произошел после введения санкций против компании.