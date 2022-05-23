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Экс-глава МИД Австрии, на свадьбу которой приезжал Путин, покинула совет директоров "Роснефти"

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В "Роснефти" Кнайсль работала меньше года
В "Роснефти" Кнайсль работала меньше года
Фото: ЕРА

Бывшая глава МИД Австрии Карин Кнайсль 20 мая подала в отставку с должности члена совета директоров "Роснефти". Об этом говорится в объявлении компании, на которое 23 мая ссылаются "Интерфакс" и "Европейская правда".

"В связи с этим обращением компания благодарит Карин Кнайсль за совместную работу в течение последних 10 месяцев, которые отличались сложной пандемической и международной обстановкой", – цитируют "Роснефть" СМИ.

Российская компания отметила, что рассчитывает на сотрудничество с Кнайсль в будущем, поскольку считает ее "ведущим представителем международного экспертного сообщества".

Уход Кнайсль из "Роснефти" произошел после введения санкций против компании.

Контекст:

Кнайсль возглавляла МИД Австрии с декабря 2017 года по июнь 2019-го.

18 августа 2018 года на свадьбу Кнайсль и финансиста Вольфганга Майлингера приезжал по приглашению Кнайсль Путин. Президент РФ посетил праздник по пути в Германию, где у него была встреча с канцлером Ангелой Меркель. Он привез с собой Кубанский казачий хор, который спел на свадьбе, и подарил молодоженам картину, старинную масловыжималку и тульский самовар. Также он станцевал с невестой и сказал тост на немецком языке.

Приглашение Путина на свадьбу вызвало критику в Австрии. Кнайсль заявила, что не жалеет о своем решении.

В 2021 году российское правительство выдвинуло Кнайсль, а также бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера кандидатами в члены совета директоров "Роснефти". Обоих 1 июня назначили независимыми директорами "Роснефти".

Шредер покинул совет директоров "Роснефти" в мае 2022 года.

Теги: Россия, свадьба, Роснефть, отставка, МИД Австрии, сотрудничество, Карин Кнайсль
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