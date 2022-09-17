Военные резервы России могут быть меньше, чем предполагалось – министр обороны Германии

По ее словам, представление о том, что Россия имеет в своем распоряжении практически неограниченные военные средства, не соответствует действительности. Ламбрехт заявила, что РФ необходимо отремонтировать большое количество техники и набрать достаточное количество нового персонала, что сейчас сложно.
Министр отметила, что ей будет "очень интересно посмотреть", насколько велики на самом деле резервы российских вооруженных сил. По ее мнению, они "значительно меньше, чем мы [Германия], вероятно, думали изначально".
Однако, по словам Ламбрехт, Россия еще далека от поражения и по-прежнему имеет "различные военные варианты". При этом министр заявила, что Берлин готов поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.
Германия с начала войны в 2014 году предоставляла Украине финансовую помощь, помогала лечить раненых украинских военнослужащих, но отказывалась от предоставления оружия. После полномасштабного вторжения РФ 24 февраля 2022 года ФРГ изменила свою позицию по вопросу поставок оружия в зоны конфликта и согласилась поставлять вооружение в Украину.
ВСУ уже получили от Германии 3 тыс. единиц противотанкового оружия Panzerfaust 3 с 900 пусковыми устройствами, семь самоходных гаубиц Panzerhaubitze 2000, 50 противобункерных ракет, зенитные установки Gepard и другое оружие. Также украинские военные получили от ФРГ каски, обмундирование, палатки и медикаменты. Немецкий таблоид Bild подсчитал, что Германия обещала Украине оружия на €675 млн.
11 сентября Ламбрехт заявила, что успешное контрнаступление Украины вселяет надежду на то, что Россия будет вынуждена прекратить войну.