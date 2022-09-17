Военные резервы России могут быть меньше, чем предполагалось – министр обороны Германии

По ее словам, представление о том, что Россия имеет в своем распоряжении практически неограниченные военные средства, не соответствует действительности. Ламбрехт заявила, что РФ необходимо отремонтировать большое количество техники и набрать достаточное количество нового персонала, что сейчас сложно.

Министр отметила, что ей будет "очень интересно посмотреть", насколько велики на самом деле резервы российских вооруженных сил. По ее мнению, они "значительно меньше, чем мы [Германия], вероятно, думали изначально".

Однако, по словам Ламбрехт, Россия еще далека от поражения и по-прежнему имеет "различные военные варианты". При этом министр заявила, что Берлин готов поддерживать Киев в долгосрочной перспективе.