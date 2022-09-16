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16 сентября, 2022
 
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"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки

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Скрипка: Мы все равно сделаем концерт
Скрипка: Мы все равно сделаем концерт
Фото: o.skrypka / Instagram

Фронтмен украинской группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка сентября сообщил в Instagram, что владелец заведения отменил его благотворительный концерт в Гамбурге (Германия).

"Начинают отменяться наши концерты, под эгидой, что украинцы – это фашисты и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни. Мы понимаем откуда ноги растут и, к сожалению, здесь немцы вроде бы встают на сторону украинцев, но клубы не придерживаются контрактов, и мы не можем попасть в эти клубы, – заявил артист. – Такова коррупция и так работают длинные руки Кремля. Но мы все равно сделаем концерт". 

Украинский журналист Евгений Лешан, который купил билет на концерт Скрипки, на своей странице в Facebook сообщил, владелец заведения расторг соглашение с музыкантами, не став выяснять, правдивы ли обвинения. 

"Вчера я должен был быть на концерте "ВВ". Но концерт был отменен. Какая-то мразота рассказала владельцу заведения, где должен был быть концерт, что группа "Вопли Видоплясова"  фашистская, и Олег Скрипка  фашист. Владелец не стал разбираться и расторг соглашение. То же повторилось и при попытке перенести ивент в другое заведение", – написал он.

https://www.facebook.com/Leshan.zheka/posts/pfbid0ZdjfAriKxz3j7RcYS6gjq9GnyRYvw1Eqn7waFCz4NoZSca9qZsSB3VCYc86Fko9al

Контекст:

Олег Скрипка родился 24 мая 1964 года в Советабаде Таджикской ССР. С 1987 года является лидером группы "Воплі Відоплясова". В 2005-м получил звание заслуженного артиста Украины.

После полномасштабного вторжения РФ в Украину артист выступает с благотворительными концертами в поддержку Украины.

Теги: Германия, Олег Скрипка, война России против Украины, Воплі Відоплясова
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