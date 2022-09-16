"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки

"Начинают отменяться наши концерты, под эгидой, что украинцы – это фашисты и фашистам нельзя петь на родном языке и петь свои песни. Мы понимаем откуда ноги растут и, к сожалению, здесь немцы вроде бы встают на сторону украинцев, но клубы не придерживаются контрактов, и мы не можем попасть в эти клубы, – заявил артист. – Такова коррупция и так работают длинные руки Кремля. Но мы все равно сделаем концерт".

Украинский журналист Евгений Лешан, который купил билет на концерт Скрипки, на своей странице в Facebook сообщил, владелец заведения расторг соглашение с музыкантами, не став выяснять, правдивы ли обвинения.

"Вчера я должен был быть на концерте "ВВ". Но концерт был отменен. Какая-то мразота рассказала владельцу заведения, где должен был быть концерт, что группа "Вопли Видоплясова" – фашистская, и Олег Скрипка – фашист. Владелец не стал разбираться и расторг соглашение. То же повторилось и при попытке перенести ивент в другое заведение", – написал он.