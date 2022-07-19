Бульвар Шоубиз
 
19 июля, 2022
 
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Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео

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Санина в рамках проекта "Буремні вірші" прочитала стихотворение "Я залишила свою душу&hellip;"
Санина в рамках проекта "Буремні вірші" прочитала стихотворение "Я залишила свою душу…"
Фото:the_hardkiss / Instagram

Фронтмен украинской группы "Воплі Відоплясова" Олег Скрипка, фронтмен украинской группы The Hardkiss Юлия Санина, украинский ведущий Алексей Суханов присоединились к поэтическому арт-проекту украинского ведущего и продюсера Павла Шилько под названием "Буремні вірші".

Скрипка прочитал собственное стихотворение "Садок вишневий коло хати".

ВИДЕО
Видео: MEDplus / YouTube

Санина прочитала поэзию автора Юлии Якимовой "Я залишила свою душу…".

ВИДЕО
Видео: MEDplus / YouTube

Суханов продекламировал стихотворение поэтессы Юлии Гринюк "Круасани, кава та війна…".

ВИДЕО
Видео: MEDplus / YouTube

Основатель проекта Шилько прочитал стихотворение на испанском языке поэтессы Карлы Марианы Росси.

ВИДЕО
Видео: MEDplus / YouTube
Контекст:

Продюсеры призывают украинских поэтов присоединяться к творческой инициативе. Ранее участие в проекте приняла украинская ведущая Маша Ефросинина, ее коллеги Владимир Остапчук, Олег Панюта, певцы Павел Зибров и Артем ПивоваровMonatik.

Теги: Олег Скрипка, поэзия, The Hardkiss, Воплі Відоплясова, Юлия Санина, Алексей Суханов
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