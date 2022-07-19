  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео

Санина в рамках проекта "Буремні вірші" прочитала стихотворение "Я залишила свою душу…" Фото:the_hardkiss / Instagram

Санина прочитала поэзию автора Юлии Якимовой "Я залишила свою душу…".

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