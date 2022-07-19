  Санина, Скрипка и Суханов присоединились к творческому проекту Шилько "Буремні вірші". Видео

Скрипка прочитал собственное стихотворение "Садок вишневий коло хати".
Санина прочитала поэзию автора Юлии Якимовой "Я залишила свою душу…".
Суханов продекламировал стихотворение поэтессы Юлии Гринюк "Круасани, кава та війна…".
Основатель проекта Шилько прочитал стихотворение на испанском языке поэтессы Карлы Марианы Росси.
Продюсеры призывают украинских поэтов присоединяться к творческой инициативе. Ранее участие в проекте приняла украинская ведущая Маша Ефросинина, ее коллеги Владимир Остапчук, Олег Панюта, певцы Павел Зибров и Артем Пивоваров, Monatik.