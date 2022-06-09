  "Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео

Знаменитости озвучили и оживили силой своего голоса стихи украинских поэтов, написанные в первые три месяца войны. Стихи были положены на музыку, дополнены ассоциативным видеорядом и опубликованы в YouTube, говорится в релизе.
Зибров прочитал стихотворение поэта Артема Сенчило "На битой "Градами" дороге".
Стихотворение поэта Владимира Юдина "Когда встретимся мы снова" прочитал Артем Пивоваров.
Мазур прочла стихотворение "Успокой меня, милый, взглядом" поэтессы Оксаны Волошиной.
Инициатор проекта Шилько продекламировал произведение поэта Василия Логая "Я из тех...".
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Продюсеры призывают украинских поэтов присоединяться к творческой инициативе. Ранее участие в проекте приняла украинская ведущая Маша Ефросинина, а также ее коллеги Владимир Остапчук и Олег Панюта.