Бульвар Шоубиз
 
09 июня, 2022
 
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"Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео

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Зибров прочитал стихотворение поэта Артема Сенчило "На битой "Градами" дороге"
Зибров прочитал стихотворение поэта Артема Сенчило "На битой "Градами" дороге"
Фото: pavlo_zibrov / Instagram

Украинские артисты Павел Зибров, Артем Пивоваров, а также ведущая Алла Мазур приняли участие в поэтическом арт-проекте украинского ведущего и продюсера Павла Шилько под названием "Буремні вірші". Об этом сообщается в релизе, который команда арт-проекта предоставила изданию "ГОРДОН".

Знаменитости озвучили и оживили силой своего голоса стихи украинских поэтов, написанные в первые три месяца войны. Стихи были положены на музыку, дополнены ассоциативным видеорядом и опубликованы в YouTube, говорится в релизе.

Зибров прочитал стихотворение поэта Артема Сенчило "На битой "Градами" дороге". 

ВИДЕО
Видео: MEDplus / YouTube

Стихотворение поэта Владимира Юдина "Когда встретимся мы снова" прочитал Артем Пивоваров. 

ВИДЕО
Видео: MEDplus / YouTube

Мазур прочла стихотворение "Успокой меня, милый, взглядом" поэтессы Оксаны Волошиной.

ВИДЕО
Видео: MEDplus / YouTube


Инициатор проекта Шилько продекламировал произведение поэта Василия Логая "Я из тех...". 

ВИДЕО
Видео: MEDplus / YouTube


Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Продюсеры призывают украинских поэтов присоединяться к творческой инициативе. Ранее участие в проекте приняла украинская ведущая Маша Ефросинина, а также ее коллеги Владимир Остапчук и Олег Панюта.

Теги: война, война России против Украины, Павел Зибров, Артем Пивоваров, Алла Мазур
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