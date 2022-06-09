  "Буремні вірші". Зибров, Пивоваров и Мазур приняли участие в творческом проекте Шилько. Видео

Знаменитости озвучили и оживили силой своего голоса стихи украинских поэтов, написанные в первые три месяца войны. Стихи были положены на музыку, дополнены ассоциативным видеорядом и опубликованы в YouTube, говорится в релизе.

Зибров прочитал стихотворение поэта Артема Сенчило "На битой "Градами" дороге".

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Видео: MEDplus / YouTube

Стихотворение поэта Владимира Юдина "Когда встретимся мы снова" прочитал Артем Пивоваров.

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Видео: MEDplus / YouTube

Мазур прочла стихотворение "Успокой меня, милый, взглядом" поэтессы Оксаны Волошиной.

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Видео: MEDplus / YouTube



Инициатор проекта Шилько продекламировал произведение поэта Василия Логая "Я из тех...".

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Видео: MEDplus / YouTube





Война России против Украины. Главное (обновляется)