"Буремні вірші". Ефросинина, Мазур, Остапчук и другие украинские знаменитости приняли участие в творческом проекте Шилько

Они озвучили стихотворения, написанные украинскими поэтами после нападения РФ на Украину.

Произведения в исполнении украинских знаменитостей были дополнены музыкальным сопровождением и ассоциативным видеорядом и опубликованы на YouTube-канале партнера творческого проекта.

В частности, Ефросинина прочитала стихотворение "Страта".

ВИДЕО

Видео: MEDplus / YouTube

Ожидается, что в проекте также примут участие украинские артисты Monatik, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Ольга Горбачева и другие звезды.

Продюсеры призывают украинских поэтов присоединяться к творческой инициативе.

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