"Буремні вірші". Ефросинина, Мазур, Остапчук и другие украинские знаменитости приняли участие в творческом проекте Шилько

Они озвучили стихотворения, написанные украинскими поэтами после нападения РФ на Украину.
Произведения в исполнении украинских знаменитостей были дополнены музыкальным сопровождением и ассоциативным видеорядом и опубликованы на YouTube-канале партнера творческого проекта.
В частности, Ефросинина прочитала стихотворение "Страта".
Ожидается, что в проекте также примут участие украинские артисты Monatik, Юлия Санина, Артем Пивоваров, Ольга Горбачева и другие звезды.
Продюсеры призывают украинских поэтов присоединяться к творческой инициативе.
Война России против Украины. Главное (обновляется)