ГОРДОН
 
 
ВОЙНА В УКРАИНЕ ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Хербст: Украина победит в этой войне. Вопрос только в том, когда именно

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Путин поймет, что победить не сможет, и тогда война закончится, считает Хербст
Путин поймет, что победить не сможет, и тогда война закончится, считает Хербст
Фото: ЕРА

Победа Украины в войне с Россией зависит от помощи Запада. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил экс-посол США в Украине, старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст.

"Я всегда был убежден в том, что Украина победит в этой войне. Вопрос всегда был и остается, когда именно вы победите. И это зависит, в частности, от западной помощи. [...] На мой взгляд, многое зависит от Америки. Если бы мы дали все, что вы просите, может быть, эта война кончилась бы через полтора года или раньше даже", – сказал он.

Американский эксперт считает, что завершение войны зависит от президента России Владимира Путина, "когда он поймет, что не может победить".

"Тогда война кончится. Может быть, ваши победы через полтора года так впечатлят его... Но может быть, это будет 5–6–10 лет. Я этого не исключаю. Но если бы мы дали все, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода – полтора года. Но не в далеком будущем", – объяснил Хербст.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

По его словам, "Путин считает, что он может стать победителем за год".

"Но если бы он понял, что вы готовы воевать 10 лет и что наша поддержка для вас хоть на этом уровне может продолжаться столько времени, тогда, может быть, он решит: "Не стоит", – отметил Хербст.

Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. Целью вторжения путин называл некие "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.

Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжились на юге и востоке.

Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Путин не считает ошибочным свое решение о полномасштабном нападении РФ на Украину, заявил 14 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с главой Кремля накануне.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, война, Кремль, военные, оккупация, вторжение, Джон Хербст, война России против Украины, российские оккупанты, деоккупация
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото
Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото
Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой
Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Великий показал пародию на президента РФ, катающегося на колесе обозрения
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Великий показал пародию на президента РФ, катающегося на колесе обозрения
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (138254)
2
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (95864)
3
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (93133)
4
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (58166)
5
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (55660)
6
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (39059)
7
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (20640)
8
"Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео (18444)
 
 
 
 