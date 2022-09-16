Хербст: Украина победит в этой войне. Вопрос только в том, когда именно

"Я всегда был убежден в том, что Украина победит в этой войне. Вопрос всегда был и остается, когда именно вы победите. И это зависит, в частности, от западной помощи. [...] На мой взгляд, многое зависит от Америки. Если бы мы дали все, что вы просите, может быть, эта война кончилась бы через полтора года или раньше даже", – сказал он.
Американский эксперт считает, что завершение войны зависит от президента России Владимира Путина, "когда он поймет, что не может победить".
"Тогда война кончится. Может быть, ваши победы через полтора года так впечатлят его... Но может быть, это будет 5–6–10 лет. Я этого не исключаю. Но если бы мы дали все, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода – полтора года. Но не в далеком будущем", – объяснил Хербст.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
По его словам, "Путин считает, что он может стать победителем за год".
"Но если бы он понял, что вы готовы воевать 10 лет и что наша поддержка для вас хоть на этом уровне может продолжаться столько времени, тогда, может быть, он решит: "Не стоит", – отметил Хербст.
Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода. Читайте полную версию интервью
Российская армия открыто вторглась в Украину 24 февраля. Целью вторжения путин называл некие "демилитаризацию" и "денацификацию" Украины.
Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
В начале апреля оккупантов изгнали из северных областей Украины, бои продолжились на юге и востоке.
Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).
В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.
Путин не считает ошибочным свое решение о полномасштабном нападении РФ на Украину, заявил 14 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с главой Кремля накануне.