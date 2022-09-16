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Путин пообещал премьеру Индии, что Россия сделает все, чтобы война в Украине прекратилась "как можно быстрее"

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Путин (справа) пообещал Моди "всегда держать в курсе", что происходит в Украине
Путин (справа) пообещал Моди "всегда держать в курсе", что происходит в Украине
Фото: kremlin.ru

Россия, которая полномасштабно вторглась в Украину 24 февраля, сделает все, чтобы война прекратилась как можно скорее.

Об этом 16 сентября на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Самарканде (Узбекистан) по окончании саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин, его цитирует сайт Кремля.

"Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее", – сказал глава Кремля.

По словам Путина, Украина, часть территории которой оккупировала Россия, отказалась от переговорного процесса, пока не добьется "своих целей военным путем… на поле боя".

Путин пообещал Моди "всегда держать в курсе", что происходит в Украине.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

Под временной российской оккупацией сейчас находятся часть Херсонской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской и малая часть Харьковской областей, а также Автономная Республика Крым (с 2014 года).

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны. По данным Минобороны Украины, в Харьковской области ВСУ с 6-го по 14 сентября освободили около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Путин не считает ошибочным свое решение о полномасштабном нападении РФ на Украину, заявил 14 сентября канцлер ФРГ Олаф Шольц после телефонного разговора с главой Кремля накануне.

Теги: Россия, Владимир Путин, Украина, Индия, Узбекистан, переговоры, саммит, война России против Украины, президент, премьер-министр, Нарендра Моди, встреча
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