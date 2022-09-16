Путин пообещал премьеру Индии, что Россия сделает все, чтобы война в Украине прекратилась "как можно быстрее"

Путин (справа) пообещал Моди "всегда держать в курсе", что происходит в Украине Фото: kremlin.ru

Об этом 16 сентября на встрече с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Самарканде (Узбекистан) по окончании саммита Шанхайской организации сотрудничества заявил президент страны-оккупанта РФ Владимир Путин, его цитирует сайт Кремля.

"Я знаю вашу позицию по конфликту в Украине, ваши озабоченности, которые вы постоянно высказываете. Мы сделаем все для того, чтобы это прекратилось как можно быстрее", – сказал глава Кремля.

По словам Путина, Украина, часть территории которой оккупировала Россия, отказалась от переговорного процесса, пока не добьется "своих целей военным путем… на поле боя".

Путин пообещал Моди "всегда держать в курсе", что происходит в Украине.

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