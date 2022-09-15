Путин встретился с Си Цзиньпином и обсудил Украину

Агентство отмечает, что Москва борется с самыми значительными военными неудачами на Украине за последние несколько месяцев. Путин сказал Си, что понимает озабоченность Китая темой Украины, и пообещал провести подробный брифинг. Глава РФ поприветствовал "сбалансированную позицию" Китая по украинскому вопросу.
Также Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию с Тайванем. Он раскритиковал то, что он назвал "провокациями США и их сателлитов в Тайваньском проливе".
Владимир Путин и Си Цзиньпин перед нынешним саммитом встречались на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 года – за три недели до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда же лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.
4 июля СМИ сообщали, что Си Цзиньпин не принял приглашение Владимира Путина приехать в РФ. Якобы тогда китайский лидер ответил, что в "ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за мер противодействия COVID-19".