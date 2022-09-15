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Путин встретился с Си Цзиньпином и обсудил Украину

Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились за большим столом
Владимир Путин и Си Цзиньпин встретились за большим столом
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин впервые с начала вторжения в Украину встретился с президентом Китая Си Цзиньпином. Встреча состоялась в Узбекистане, где проходил саммит Шанхайской организации сотрудничества. Об этом 15 сентября сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что Москва борется с самыми значительными военными неудачами на Украине за последние несколько месяцев. Путин сказал Си, что понимает озабоченность Китая темой Украины, и пообещал провести подробный брифинг. Глава РФ поприветствовал "сбалансированную позицию" Китая по украинскому вопросу.

Также Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию с Тайванем. Он раскритиковал то, что он назвал "провокациями США и их сателлитов в Тайваньском проливе".

Контекст:

Владимир Путин и Си Цзиньпин перед нынешним саммитом встречались на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 года – за три недели до полномасштабного вторжения РФ в Украину. Тогда же лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

4 июля СМИ сообщали, что Си Цзиньпин не принял приглашение Владимира Путина приехать в РФ. Якобы тогда китайский лидер ответил, что в "ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за мер противодействия COVID-19".

Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, война России против Украины
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