Путин встретился с Си Цзиньпином и обсудил Украину

Агентство отмечает, что Москва борется с самыми значительными военными неудачами на Украине за последние несколько месяцев. Путин сказал Си, что понимает озабоченность Китая темой Украины, и пообещал провести подробный брифинг. Глава РФ поприветствовал "сбалансированную позицию" Китая по украинскому вопросу.

Также Путин обсудил с Си Цзиньпином ситуацию с Тайванем. Он раскритиковал то, что он назвал "провокациями США и их сателлитов в Тайваньском проливе".