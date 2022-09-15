Невзоров: С Путина стерли срок годности. Страна употребляет явно просроченного президента и рвотой особо не фонтанирует

"Ну, ничего страшного. Тухлятиной никого в России не шокируешь. С [президента РФ Владимира] Путина же стерли срок годности. Тем не менее страна употребляет явно просроченного президента и рвотой особо не фонтанирует", – отметил публицист.

Контекст:

Александр Невзоров стал одним из первых журналистов в РФ, в отношении которых завели дело по новой статье о "фейках" про российскую армию. МВД РФ объявило в розыск телеведущего 4 мая 2022 года, а 6 мая суд избрал Невзорову меру пресечения в виде заочного ареста.

3 июня появилась информация, что он и его супруга получили украинское гражданство.

6 июня президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Невзоров подал документы для получения гражданства. Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов уточнил 7 июня, что публицист только обратился за гражданством, но еще не получил его.

Путин был избран на пост президента РФ в 2000 году. После двух сроков, в 2008 году, он перешел на пост главы правительства РФ, а президентом стал Дмитрий Медведев. В 2012 году Путин вновь был избран главой государства, также он выиграл президентские выборы 2018 года.

20 января 2020 года Путин внес проект закона о поправках к конституции РФ на рассмотрение Госдумы. Он был единогласно принят в первом чтении 23 января и окончательно утвержден 14 марта. Госдума РФ, в частности, поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина, что позволит ему остаться у власти после 2024 года, когда заканчивается его четвертый президентский срок. Таким образом, он сможет занимать должность президента до 2036 года, когда ему исполнится 84 года. С 25 июня по 1 июля в России проходил референдум, 77,92% участников которого поддержали принятые поправки, против них высказались 21,27%.

31 октября 2020 года Путин внес в Госдуму законопроект, который позволит ему стать пожизненным сенатором.