СМИ сообщили, что Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина приехать в Россию. В Кремле эту информацию отрицают

Как сообщает издание, Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию во время телефонного разговора 15 июня, на что китайский лидер ответил, что в "ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за мер противодействия COVID-19".
Си Цзиньпин, таким образом, хочет избежать "дальнейшего углубления конфликта с США и Европой", отметило СМИ, подчеркнув, что председатель Китая намерен стабилизировать внутреннюю и внешнюю обстановку перед съездом Коммунистической партии во второй половине 2022 года.
В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков эту информацию отрицает, сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости". Он заявил, что "у Путина есть действующее приглашение в Китай, а у Си Цзиньпина – в Россию".
Владимир Путин и Си Цзиньпин последний раз встречались на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 года. Тогда же, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.
Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте.
Украина предложила Китаю стать одним из гарантов ее безопасности, сообщил в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.
Президент Украины Владимир Зеленский сказал в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".
12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины, хотя в марте ряд американских изданий писали, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине.