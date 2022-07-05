СМИ сообщили, что Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина приехать в Россию. В Кремле эту информацию отрицают

Владимир Путин и Си Цзиньпин последний раз встречались на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 года Фото: EPA

Как сообщает издание, Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию во время телефонного разговора 15 июня, на что китайский лидер ответил, что в "ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за мер противодействия COVID-19".

Си Цзиньпин, таким образом, хочет избежать "дальнейшего углубления конфликта с США и Европой", отметило СМИ, подчеркнув, что председатель Китая намерен стабилизировать внутреннюю и внешнюю обстановку перед съездом Коммунистической партии во второй половине 2022 года.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков эту информацию отрицает, сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости". Он заявил, что "у Путина есть действующее приглашение в Китай, а у Си Цзиньпина – в Россию".