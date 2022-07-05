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СМИ сообщили, что Си Цзиньпин отказался от приглашения Путина приехать в Россию. В Кремле эту информацию отрицают

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Владимир Путин и Си Цзиньпин последний раз встречались на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 года
Владимир Путин и Си Цзиньпин последний раз встречались на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 года
Фото: EPA

Председатель КНР Си Цзиньпин не принял приглашение президента России Владимира Путина приехать в РФ. Об этом 4 июля сообщило японское издание Yomiuri со ссылкой на собственные дипломатические источники.

Как сообщает издание, Путин пригласил Си Цзиньпина посетить Россию во время телефонного разговора 15 июня, на что китайский лидер ответил, что в "ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за мер противодействия COVID-19".

Си Цзиньпин, таким образом, хочет избежать "дальнейшего углубления конфликта с США и Европой", отметило СМИ, подчеркнув, что председатель Китая намерен стабилизировать внутреннюю и внешнюю обстановку перед съездом Коммунистической партии во второй половине 2022 года.

В свою очередь, пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков эту информацию отрицает, сообщило российское пропагандистское агентство "РИА Новости". Он заявил, что "у Путина есть действующее приглашение в Китай, а у Си Цзиньпина – в Россию".

Контекст:

Владимир Путин и Си Цзиньпин последний раз встречались на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 года. Тогда же, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

Китай с начала нападения РФ на Украину пытается придерживаться нейтральной позиции, но прямо не осуждает действия Москвы. В Совбезе ООН Китай воздержался при голосовании за резолюцию, осуждающую войну. Западные страны пытаются убедить Пекин изменить его позицию по украинскому вопросу, сообщали СМИ в марте.

Украина предложила Китаю стать одним из гарантов ее безопасности, сообщил в апреле министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Президент Украины Владимир Зеленский сказал в конце мая, что Украину устраивает политика невмешательства, выбранная Китаем, хотя и "хотелось бы иметь по сравнению с Россией преимущество в этих отношениях".

12 июня министр обороны Китая Вэй Фэнхэ заверил, что Пекин не помогал России оружием в войне против Украины, хотя в марте ряд американских изданий писали, что Россия обратилась к Китаю с просьбой о военной помощи для продолжения войны в Украине.

Теги: Россия, Владимир Путин, Китай, Си Цзиньпин, Дмитрий Песков, КНР, война России против Украины
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