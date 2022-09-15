"Кремль ведет безнадежную битву". Боррель заявил, что с контрнаступлением ВСУ война в Украине вступила в новую фазу

Боррель: Европа и ее партнеры намерены и дальше оказывать поддержку Украине Фото: ЕРА

"Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины уже изменило стратегический баланс на земле. Поскольку Европа и ее партнеры намерены и дальше оказывать поддержку Украине и сохранять санкции против России, Кремль ведет безнадежную битву", – подчеркнул Боррель.

По его словам, пока неизвестно, как далеко зайдет украинское контрнаступление, однако уже понятно, что "стратегический баланс смещается".

Глава европейской дипломатии также отметил, что Евросоюз полностью мобилизовался для противостояния энергетическому кризису. Газовые хранилища в ЕС заполнены более чем на 80% заранее запланированной даты – 1 ноября. Помимо этого, в Евросоюзе договорились сократить потребление газа зимой.

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