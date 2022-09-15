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ВОЙНА В УКРАИНЕ

"Кремль ведет безнадежную битву". Боррель заявил, что с контрнаступлением ВСУ война в Украине вступила в новую фазу

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Боррель: Европа и ее партнеры намерены и дальше оказывать поддержку Украине
Боррель: Европа и ее партнеры намерены и дальше оказывать поддержку Украине
Фото: ЕРА

С контрнаступлением ВСУ война в Украине вступила в новую фазу, поскольку украинские военные быстро наступают, освобождая оккупированные Россией территории. Об этом в опубликованной 14 сентября статье для Project Syndicate заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Успешное контрнаступление Вооруженных сил Украины уже изменило стратегический баланс на земле. Поскольку Европа и ее партнеры намерены и дальше оказывать поддержку Украине и сохранять санкции против России, Кремль ведет безнадежную битву", – подчеркнул Боррель.

По его словам, пока неизвестно, как далеко зайдет украинское контрнаступление, однако уже понятно, что "стратегический баланс смещается".

Глава европейской дипломатии также отметил, что Евросоюз полностью мобилизовался для противостояния энергетическому кризису. Газовые хранилища в ЕС заполнены более чем на 80% заранее запланированной даты – 1 ноября. Помимо этого, в Евросоюзе договорились сократить потребление газа зимой.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

В конце августа – начале сентября украинские военные начали контрнаступление на юге и востоке страны.

ВСУ освободили 13 населенных пунктов и подвинули линию фронта на юге Украины, сообщило 12 сентября оперативное командование "Юг".

По данным Минобороны Украины на 14 сентября, в Харьковской области начиная с 6 сентября ВСУ удалось освободить около 8,5 тыс. км² территории и около 150 тыс. украинцев.

Теги: Россия, Украина, газ, санкции, ВСУ, война России против Украины, Евросоюз, Жозеп Боррель
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