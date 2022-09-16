Президент Латвии: Война закончится победой Украины. Других вариантов нет

Левитс считает, что российский режим "просто не может выжить в долгосрочной перспективе" Фото: ЕРА

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Совершенно очевидно – победа Украины. Других вариантов нет", – сказал Левитс в ответ на вопрос, что для него будет окончанием войны.

В этом же интервью Левитс высказал уверенность в том, что нынешний российский режим "просто не может выжить в долгосрочной перспективе", а Украина победит в войне.

Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает. Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube



