Президент Латвии: Война закончится победой Украины. Других вариантов нет

Об этом он заявил в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.
"Совершенно очевидно – победа Украины. Других вариантов нет", – сказал Левитс в ответ на вопрос, что для него будет окончанием войны.
В этом же интервью Левитс высказал уверенность в том, что нынешний российский режим "просто не может выжить в долгосрочной перспективе", а Украина победит в войне.
Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает. Полная версия интервью
Путин 24 февраля объявил о вторжении РФ Украину. До этого, в 2014 году, Россия оккупировала Крым и начала агрессию против Украины на Донбассе.