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МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Президент Латвии: Страны Балтии говорили, что быть зависимым от газа и нефти из РФ опасно. Но некоторые страны решили, что покупать у России выгоднее. Теперь мы расплачиваемся за это

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Левитс: Запад допустил ошибки, не уделяя достаточного внимания альтернативным отсталым идеологиям
Левитс: Запад допустил ошибки, не уделяя достаточного внимания альтернативным отсталым идеологиям
Фото: ЕРА

Запад допустил ошибки, когда не уделял внимания таким "отсталым идеологиям", как в России. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону заявил президент Латвии Эгилс Левитс.

"Западный мир, некоторые политики и части этого общества забыли, что есть другая сторона земного шара, есть другие державы, другие общества, которые мыслят совершенно по-другому. Западные взгляды не единственные в мире… Первая конфронтация была с исламизмом в Иране и джихадизмом. И вот, что сейчас делает Россия. Запад допустил определенные ошибки, не уделяя достаточного внимания альтернативным отсталым идеологиям", – сказал он.

Президент Латвии считает, что теперь Запад расплачивается "за этот провал".

"Например, страны Балтии и Польша всегда говорили, что быть зависимым от российского газа и нефти опасно. Но из-за денежных выгод некоторые страны решили, что дешевле покупать газ и нефть в России. Теперь мы расплачиваемся за эти неудачные решения. Украинцы платят, и мы в Европе и на Западе в целом. Мы не должны повторять эти ошибки", – заявил Левитс.

Он читает, что "нужно быть реалистами".

"А реальность в том, что Россия – агрессивная страна. Российская идеология является агрессивной. И я бы сказал, что личное лидерство не так важно. Кроме [президента России Владимира] Путина могут быть другие лица. Важно то, что идеология все еще там. И даже если идеология исчезнет, а я уверен, что когда-то это произойдет, потому что она настолько устарела, настолько нелепа, что должна исчезнуть, но мы не можем сказать когда… И поэтому реалистичная оценка ситуации заключается в том, что есть агрессивная страна, и мы должны защитить себя и помочь Украине", – объяснил Левитс.

По словам президента Латвии, "это реалистичный взгляд и все больше и больше людей, большинство западных народов приходят к такому выводу после такого трагического опыта, особенно для Украины".

Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает. Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

Совет Евросоюза 5 августа утвердил постановление о снижении потребления газа в странах ЕС на 15% на фоне сокращения поставок российского газа по "Северному потоку" до 20% от мощности трубопровода.

Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен заявляла, что российский "Газпром" намеренно держит свои хранилища полупустыми. При этом в 12 странах – членах ЕС российские поставки уже ограничены или полностью прекращены. Поэтому Европа должна быть готова к худшему сценарию – к полной остановке поставок газа рано или поздно, предупредила глава Еврокомиссии.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Латвия, Польша, газ, энергетика, нефть, агрессия, страны Балтии, политика, Европа, президент, Эгилс Левитс
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