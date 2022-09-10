Президент Латвии в Украине с двухдневным визитом. Он – первый иностранный лидер, который остался в Киеве на ночь, пишут СМИ

Вчера в Киеве открыли табличку Левитса (на фото он с Зеленским) на Аллее смелости Фото: ЕРА

Левитс стал первым иностранным лидером, оставшимся в столице на ночь за период полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля.

Таким образом он "разорвал" неформальное правило безопасности, запрещавшее лидерам оставаться в Киеве на ночь в период войны, отмечает СМИ.

Визит Левитса проходит на фоне успехов Украины на фронте. Вчера, кроме него, в Киев приехал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Президент Латвии 9 сентября встретился с Зеленским. В Киеве вчера на Аллее смелости открыли табличку с именем Левитса, Зеленский отметил поддержку президента Эстонии.