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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Президент Латвии в Украине с двухдневным визитом. Он – первый иностранный лидер, который остался в Киеве на ночь, пишут СМИ

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Вчера в Киеве открыли табличку Левитса (на фото он с Зеленским) на Аллее смелости
Вчера в Киеве открыли табличку Левитса (на фото он с Зеленским) на Аллее смелости
Фото: ЕРА

Президент Латвии Эгилс Левитс, который 9 сентября прибыл в Киев, находится в Украине с двухдневным визитом, выяснила "Европейская правда".

Левитс стал первым иностранным лидером, оставшимся в столице на ночь за период полномасштабного вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля.

Таким образом он "разорвал" неформальное правило безопасности, запрещавшее лидерам оставаться в Киеве на ночь в период войны, отмечает СМИ.

Визит Левитса проходит на фоне успехов Украины на фронте. Вчера, кроме него, в Киев приехал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. 

Президент Латвии 9 сентября встретился с Зеленским. В Киеве вчера на Аллее смелости открыли табличку с именем ЛевитсаЗеленский отметил поддержку президента Эстонии.

Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
Теги: Киев, Эстония, война России против Украины, безопасность, визит, Эгилс Левитс
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