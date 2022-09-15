Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает

Мы должны помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всей Европы и всего мира

– Господин президент, добрый день. Я рад, что мы сегодня встречаемся на полях "Ялтинской европейской стратегии". Я хотел бы сначала поблагодарить народ Латвии и вас лично за поддержку, которую вы оказываете Украине в этот тяжелейший, переломный момент. Скажите, что для вас будет окончанием войны между Россией и Украиной?

– Совершенно очевидно – победа Украины. Других вариантов нет.

– Что для вас Россия сегодня?

– Россия – страна-агрессор, совершившая самое тяжкое международное преступление – преступления агрессии. Это противоречит Уставу Организации Объединенных Наций 1945 года, который является основой миропорядка. Это первая такая агрессия в Европе после Второй мировой войны, после того, как нацистская Германия и сталинский Советский Союз совершили такие преступления. Впервые после этого Россия вновь совершает подобные преступления. Конечно, всему международному сообществу следует прекратить эту агрессию. Украина борется не только за себя, но и за Европу, за все международное сообщество, за сохранение международного права, мира и порядка.

– Сегодня, наверное, ни у кого в мире нет сомнений в победе Украины. Но еще полгода назад, когда все начиналось и не было такой ощутимой поддержки Запада, было немало скептиков, которые говорили, что Украина может проиграть, если бы не подоспела вовремя мощная помощь США, Великобритании, Польши и стран Балтии. Понимают ли в Латвии, что если бы пала Украина, то дальше Путин пошел бы в Латвию, Литву и Эстонию?

– Это идеологическая война. В России есть идеология империализма и шовинизма XIX века, и мы живем в XXI веке. Мы имеем ситуацию, когда мышление XXI века встречает идеологию и мышление XIX века. Но мы должны быть реалистами и мыслить в категории XXI века. Мы должны разобраться с этим. А это значит, что мы должны помочь Украине всеми возможными средствами, потому что такая агрессивная идеология представляет опасность для всей Европы и всего мира. Украина является ключом к будущему Европы, и поэтому мы должны помочь Украине. И я думаю, что эта реалистичная точка зрения общепризнанна в западных обществах. Как вы правильно отметили, возможно, в первые дни была какая-то путаница, но теперь очевидно – Россия является агрессором, и международное сообщество должно поддержать Украину.

Меня не волнует лицо российского президента, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает

– В Латвии есть проблема, которой в таком масштабе нет ни в Литве, ни в Эстонии, – это огромное количество русскоязычного населения. Многие из этих людей поддерживают так или иначе политику России. Кроме того, с советских времен в Латвии, наверняка, осталась агентура и проникновение теперь уже российской агентуры присутствует и в органах власти, наверняка. Остается ли это проблемой для властей Латвии?

Большинство представителей российского меньшинства, а это немного более 20%, лояльны и разделяют наши демократические ценности. Среди этого меньшинства существует меньшинство с некоторыми, я бы сказал, сентиментальными чувствами к Советскому Союзу, а также к российской империалистической идеологии. Но это, я хотел бы подчеркнуть, меньшинство среди меньшинства. Мы – демократическое государство, основанное на верховенстве права. И когда происходит нарушение нашего закона, тогда, конечно, действуют наши институты по сохранению законности. Но как демократическая страна, у нас есть определенный уровень терпимости, даже если мы не согласны с такими взглядами. Демократия – это плюралистическое общество, но всему есть предел. Если эти пределы превышаются, то возникают последствия.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Несколько президентов разных стран говорили мне, что трудно понять какого угодно президента, не будучи при этом президентом. Вы как президент Латвии понимаете, что в голове у президента России?

– Я могу представить. Я юрист, конечно, но интересуюсь историей, политикой, учился на политолога. Это довольно классическая идеология XIX века. Если почитать о славянских идеях XIX века, они также были похожи на некоторые британские, французские и немецкие идеи того времени. Если смотреть с нашей точки зрения, с точки зрения XXI века, такие идеи были империалистическими, шовинистическими и расистскими. Сейчас мы столкнулись с такого рода классической империалистической идеологией, но 200 лет спустя. Люди, интересующиеся историей, могут это увидеть и понять. Это трагедия, когда государство и люди все еще живут, а в случае с Россией, снова возвращаются к идеологии 200-летней давности. Это особенно трагично для Украины, но трагично и для всего мира. Эти идеи совсем не новые. Это империалистические, шовинистические расистские идеи XIX века.

– Некоторых европейских лидеров, в частности канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, определенное время назад очень беспокоило сохранение лица Путина. Вас лицо Путина беспокоит?

– Нет, абсолютно не беспокоит. Меня не волнует лицо российского президента, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает.

Страны Балтии и Польша всегда говорили, что быть зависимым от российского газа и нефти опасно. Но некоторые страны решили, что покупать газ и нефть в России выгоднее. Теперь мы расплачиваемся за это

– Многие украинцы благодарны западным союзникам за поддержку, помощь оружием и финансами, но тем не менее просят: дайте нам больше оружия, и мы быстрее выгоним россиян с нашей территории, и меньше украинцев погибнет. Что нужно сделать, чтобы Запад предоставил Киеву как можно больше вооружения?

– Я уже сказал, что мы живем в XXI веке… Западный мир, некоторые политики и части этого общества забыли, что есть другая сторона земного шара, есть другие державы, другие общества, которые мыслят совершенно по-другому. Западные взгляды не единственные в мире… Первая конфронтация была с исламизмом в Иране и джихадизмом. И вот, что сейчас делает Россия. Запад допустил определенные ошибки, не уделяя достаточного внимания альтернативным отсталым идеологиям. И теперь мы расплачиваемся за этот провал. Например, страны Балтии и Польша всегда говорили, что быть зависимым от российского газа и нефти опасно. Но из-за денежных выгод некоторые страны решили, что дешевле покупать газ и нефть в России. Теперь мы расплачиваемся за эти неудачные решения. Украинцы платят, и мы в Европе и на Западе в целом.

Мы не должны повторять эти ошибки. Нужно быть реалистами. А реальность в том, что Россия – агрессивная страна. Российская идеология является агрессивной. И я бы сказал, что личное лидерство не так важно. Кроме Путина могут быть другие лица. Важно то, что идеология все еще там. И даже если идеология исчезнет, а я уверен, что когда-то это произойдет, потому что она настолько устарела, настолько нелепа, что должна исчезнуть, но мы не можем сказать когда… И поэтому реалистичная оценка ситуации заключается в том, что есть агрессивная страна, и мы должны защитить себя и помочь Украине. Это реалистичный взгляд и все больше и больше людей, большинство западных народов приходят к такому выводу после такого трагического опыта, особенно для Украины.

Левитс во время визита в Киев, 9 сентября 2022 года. Он стал первым иностранным лидером с начала российского вторжения, который остался в Киеве на ночь , вопреки требованиям безопасности. Фото: EPA

– Из-за масштабной военной агрессии России страдает, экономически как минимум, по сути, весь мир. То, что у Украины будет тяжелая зима, понятно. Но тяжело будет и странам Европы. Готов ли народ Латвии экономически страдать ради победы Украины над Россией? Ведь это и инфляция, и рост коммунальных тарифов…

– Это проблема для всего мира, как вы правильно сказали, для Европы, для Латвии, для Франции, но, конечно, в первую очередь для Украины. Мы все поддерживаем Украину – у нас нет реальной альтернативы. Мы уже не вернем дешевый газ и нефть. Ценой будет наша свобода. И если на одну чашу весов положить свободу, а на другую – более низкие цены, я думаю, что подавляющее большинство общества скажет: "Нет, наша свобода ценнее".

Российский режим просто не может выжить в долгосрочном перспективе

– Вы с президентом Путиным ровесники. Если представить, что в комнате останетесь вы вдвоем… Люди одного поколения, разного воспитания, разных школ и разных убеждений… Что бы вы сказали Путину о войне против Украины и финале этой войны?

– Я бы ему сказал, что без сомнений Украина восстановит суверенитет, а вы должны вернуться к своим границам. Это все, что я могу сказать российскому лидеру. Вы должны отступить и уважать международное право, потому что международное право работает для всех людей, всех стран, включая, конечно, и Россию.

– Я убежден, что сегодня идет война не России против Украины, а война прошлого и будущего, война добра и зла. В сказках добро всегда побеждает, в жизни, к сожалению, случается и наоборот. На ваш взгляд, добро победит?

– Непременно, потому что это режим, который просто не может выжить в долгосрочной перспективе. Может быть еще много битв и в некоторых битвах зло может победить. Но войну можно выиграть только по справедливости.

– Господин президент, это интервью смотрят миллионы людей, и у вас есть возможность напрямую обратиться к гражданам Украины и гражданам России.

– Народу Украины я бы сказал: совершенно ясно, что Украина восстановит свою территориальную целостность и станет членом европейской семьи [в составе] Европейского союза. Это абсолютно понятно. Также для россиян ясно, что международное право достаточно прочно в долгосрочной перспективе. Все страны должны и будут уважать международное право.

– Господин президент, я благодарю вас за интервью. И еще раз хочу поблагодарить народ Латвии и вас лично за поддержку, которую вы оказываете моей стране.

– Спасибо большое.

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