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Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает

 
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Эгилс Левитс: Россия возвращается к идеологии 200-летней давности. Это империалистические, шовинистические расистские идеи XIX века
Эгилс Левитс: Россия возвращается к идеологии 200-летней давности. Это империалистические, шовинистические расистские идеи XIX века
Фото: EPA
Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта

Сможет ли российский режим существовать без Владимира Путина, стоит ли западным лидерам беспокоиться о сохранении лица российского президента, победит ли Украина в войне против РФ, являются ли русскоязычные граждане Латвии проблемой для латвийских властей и готова ли Европа платить цену за поддержку Украины. Об этом в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал президент Латвии Эгилс Левитс. "ГОРДОН" публикует текстовую версию интервью.

Мы должны помочь Украине всеми возможными средствами, потому что агрессивная российская идеология представляет опасность для всей Европы и всего мира

Господин президент, добрый день. Я рад, что мы сегодня встречаемся на полях "Ялтинской европейской стратегии". Я хотел бы сначала поблагодарить народ Латвии и вас лично за поддержку, которую вы оказываете Украине в этот тяжелейший, переломный момент. Скажите, что для вас будет окончанием войны между Россией и Украиной?

– Совершенно очевидно – победа Украины. Других вариантов нет. 

– Что для вас Россия сегодня? 

– Россия – страна-агрессор, совершившая самое тяжкое международное преступление – преступления агрессии. Это противоречит Уставу Организации Объединенных Наций 1945 года, который является основой миропорядка. Это первая такая агрессия в Европе после Второй мировой войны, после того, как нацистская Германия и сталинский Советский Союз совершили такие преступления. Впервые после этого Россия вновь совершает подобные преступления. Конечно, всему международному сообществу следует прекратить эту агрессию. Украина борется не только за себя, но и за Европу, за все международное сообщество, за сохранение международного права, мира и порядка. 

– Сегодня, наверное, ни у кого в мире нет сомнений в победе Украины. Но еще полгода назад, когда все начиналось и не было такой ощутимой поддержки Запада, было немало скептиков, которые говорили, что Украина может проиграть, если бы не подоспела вовремя мощная помощь США, Великобритании, Польши и стран Балтии. Понимают ли в Латвии, что если бы пала Украина, то дальше Путин пошел бы в Латвию, Литву и Эстонию? 

– Это идеологическая война. В России есть идеология империализма и шовинизма XIX века, и мы живем в XXI веке. Мы имеем ситуацию, когда мышление XXI века встречает идеологию и мышление XIX века. Но мы должны быть реалистами и мыслить в категории XXI века. Мы должны разобраться с этим. А это значит, что мы должны помочь Украине всеми возможными средствами, потому что такая агрессивная идеология представляет опасность для всей Европы и всего мира. Украина является ключом к будущему Европы, и поэтому мы должны помочь Украине. И я думаю, что эта реалистичная точка зрения общепризнанна в западных обществах. Как вы правильно отметили, возможно, в первые дни была какая-то путаница, но теперь очевидно – Россия является агрессором, и международное сообщество должно поддержать Украину.

Меня не волнует лицо российского президента, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает

– В Латвии есть проблема, которой в таком масштабе нет ни в Литве, ни в Эстонии, – это огромное количество русскоязычного населения. Многие из этих людей поддерживают так или иначе политику России. Кроме того, с советских времен в Латвии, наверняка, осталась агентура и проникновение теперь уже российской агентуры присутствует и в органах власти, наверняка. Остается ли это проблемой для властей Латвии?

Большинство представителей российского меньшинства, а это немного более 20%, лояльны и разделяют наши демократические ценности. Среди этого меньшинства существует меньшинство с некоторыми, я бы сказал, сентиментальными чувствами к Советскому Союзу, а также к российской империалистической идеологии. Но это, я хотел бы подчеркнуть, меньшинство среди меньшинства. Мы – демократическое государство, основанное на верховенстве права. И когда происходит нарушение нашего закона, тогда, конечно, действуют наши институты по сохранению законности. Но как демократическая страна, у нас есть определенный уровень терпимости, даже если мы не согласны с такими взглядами. Демократия – это плюралистическое общество, но всему есть предел. Если эти пределы превышаются, то возникают последствия.

Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube
Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

– Несколько президентов разных стран говорили мне, что трудно понять какого угодно президента, не будучи при этом президентом. Вы как президент Латвии понимаете, что в голове у президента России?

– Я могу представить. Я юрист, конечно, но интересуюсь историей, политикой, учился на политолога. Это довольно классическая идеология XIX века. Если почитать о славянских идеях XIX века, они также были похожи на некоторые британские, французские и немецкие идеи того времени. Если смотреть с нашей точки зрения, с точки зрения XXI века, такие идеи были империалистическими, шовинистическими и расистскими. Сейчас мы столкнулись с такого рода классической империалистической идеологией, но 200 лет спустя. Люди, интересующиеся историей, могут это увидеть и понять. Это трагедия, когда государство и люди все еще живут, а в случае с Россией, снова возвращаются к идеологии 200-летней давности. Это особенно трагично для Украины, но трагично и для всего мира. Эти идеи совсем не новые. Это империалистические, шовинистические расистские идеи XIX века.

– Некоторых европейских лидеров, в частности канцлера Германии Олафа Шольца, президента Франции Эммануэля Макрона, определенное время назад очень беспокоило сохранение лица Путина. Вас лицо Путина беспокоит?

– Нет, абсолютно не беспокоит. Меня не волнует лицо российского президента, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает.

Страны Балтии и Польша всегда говорили, что быть зависимым от российского газа и нефти опасно. Но некоторые страны решили, что покупать газ и нефть в России выгоднее. Теперь мы расплачиваемся за это

– Многие украинцы благодарны западным союзникам за поддержку, помощь оружием и финансами, но тем не менее просят: дайте нам больше оружия, и мы быстрее выгоним россиян с нашей территории, и меньше украинцев погибнет. Что нужно сделать, чтобы Запад предоставил Киеву как можно больше вооружения?

– Я уже сказал, что мы живем в XXI веке… Западный мир, некоторые политики и части этого общества забыли, что есть другая сторона земного шара, есть другие державы, другие общества, которые мыслят совершенно по-другому. Западные взгляды не единственные в мире… Первая конфронтация была с исламизмом в Иране и джихадизмом. И вот, что сейчас делает Россия. Запад допустил определенные ошибки, не уделяя достаточного внимания альтернативным отсталым идеологиям. И теперь мы расплачиваемся за этот провал. Например, страны Балтии и Польша всегда говорили, что быть зависимым от российского газа и нефти опасно. Но из-за денежных выгод некоторые страны решили, что дешевле покупать газ и нефть в России. Теперь мы расплачиваемся за эти неудачные решения. Украинцы платят, и мы в Европе и на Западе в целом. 

Мы не должны повторять эти ошибки. Нужно быть реалистами. А реальность в том, что Россия – агрессивная страна. Российская идеология является агрессивной. И я бы сказал, что личное лидерство не так важно. Кроме Путина могут быть другие лица. Важно то, что идеология все еще там. И даже если идеология исчезнет, а я уверен, что когда-то это произойдет, потому что она настолько устарела, настолько нелепа, что должна исчезнуть, но мы не можем сказать когда… И поэтому реалистичная оценка ситуации заключается в том, что есть агрессивная страна, и мы должны защитить себя и помочь Украине. Это реалистичный взгляд и все больше и больше людей, большинство западных народов приходят к такому выводу после такого трагического опыта, особенно для Украины.

Левитс во время визита в Киев, 9 сентября 2022 года. Он стал первым иностранным лидером с начала российского вторжения, который остался в Киеве на ночь, вопреки требованиям безопасности. Фото: EPA
Левитс во время визита в Киев, 9 сентября 2022 года. Он стал первым иностранным лидером с начала российского вторжения, который остался в Киеве на ночь, вопреки требованиям безопасности. Фото: EPA

– Из-за масштабной военной агрессии России страдает, экономически как минимум, по сути, весь мир. То, что у Украины будет тяжелая зима, понятно. Но тяжело будет и странам Европы. Готов ли народ Латвии экономически страдать ради победы Украины над Россией? Ведь это и инфляция, и рост коммунальных тарифов…

– Это проблема для всего мира, как вы правильно сказали, для Европы, для Латвии, для Франции, но, конечно, в первую очередь для Украины. Мы все поддерживаем Украину – у нас нет реальной альтернативы. Мы уже не вернем дешевый газ и нефть. Ценой будет наша свобода. И если на одну чашу весов положить свободу, а на другую – более низкие цены, я думаю, что подавляющее большинство общества скажет: "Нет, наша свобода ценнее".

Российский режим просто не может выжить в долгосрочном перспективе

– Вы с президентом Путиным ровесники. Если представить, что в комнате останетесь вы вдвоем… Люди одного поколения, разного воспитания, разных школ и разных убеждений… Что бы вы сказали Путину о войне против Украины и финале этой войны?

– Я бы ему сказал, что без сомнений Украина восстановит суверенитет, а вы должны вернуться к своим границам. Это все, что я могу сказать российскому лидеру. Вы должны отступить и уважать международное право, потому что международное право работает для всех людей, всех стран, включая, конечно, и Россию.

– Я убежден, что сегодня идет война не России против Украины, а война прошлого и будущего, война добра и зла. В сказках добро всегда побеждает, в жизни, к сожалению, случается и наоборот. На ваш взгляд, добро победит?

– Непременно, потому что это режим, который просто не может выжить в долгосрочной перспективе. Может быть еще много битв и в некоторых битвах зло может победить. Но войну можно выиграть только по справедливости. 

– Господин президент, это интервью смотрят миллионы людей, и у вас есть возможность напрямую обратиться к гражданам Украины и гражданам России. 

– Народу Украины я бы сказал: совершенно ясно, что Украина восстановит свою территориальную целостность и станет членом европейской семьи [в составе] Европейского союза. Это абсолютно понятно. Также для россиян ясно, что международное право достаточно прочно в долгосрочной перспективе. Все страны должны и будут уважать международное право.

– Господин президент, я благодарю вас за интервью. И еще раз хочу поблагодарить народ Латвии и вас лично за поддержку, которую вы оказываете моей стране. 

– Спасибо большое.

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Теги: Россия, Украина, Латвия, Польша, газ, страны Балтии, вторжение, Европа, российская агрессия, война России против Украины, Эгилс Левитс
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