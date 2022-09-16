Президент Латвии: Украина восстановит суверенитет, а вы должны отступить. Это все, что я могу сказать Путину

Эгилс Левитс: Я бы сказал Путину, что, без сомнения, Украина восстановит суверенитет, а вы должны вернуться к своим границам Скриншот: В гостях у Гордона / YouTube

"Я бы ему сказал, что, без сомнения, Украина восстановит суверенитет, а вы должны вернуться к своим границам. Это все, что я могу сказать российскому лидеру. Вы должны отступить и уважать международное право, потому что международное право работает для всех людей, всех стран, включая, конечно, и Россию", – заявил Левитс, отвечая на вопрос, что бы он сказал Путину наедине о войне.

По мнению Левитса, нынешний российский режим "просто не может выжить в долгосрочной перспективе", а Украина победит в войне.

"Может быть еще много битв, и в некоторых битвах зло может победить. Но войну можно выиграть только по справедливости", – добавил он.

Левитс: Меня не волнует лицо Путина, меня беспокоят украинские дети, которых он убивает. Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube