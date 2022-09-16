Хербст: Если бы высокопоставленные лица США разбирались, какую угрозу представляет РФ, наша поддержка была бы гораздо сильнее, а ваша позиция – гораздо лучше

"Я всегда был убежден в том, что Украина победит в этой войне. Вопрос всегда был и остается, когда именно вы победите. И это зависит, в частности, от западной помощи", – сказал он.
По словам американского дипломата, "политика Белого дома сейчас адекватная, но не сильная".
"Адекватная, потому что, на мой взгляд, с помощью, которую мы сейчас даем, вы в конце концов победите. Но если бы мы понимали путинскую угрозу для нас и решительно справлялись с этой угрозой, мы дали бы вам гораздо больше и гораздо быстрее, чем мы даем сейчас. И мы начали бы тот процесс не в феврале, а примерно в апреле прошлого года, когда россияне впервые начали развертывать свои войска возле украинской границы. Но мы этого не сделали. И до этого дня не делаем", – объяснил Хербст.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Он отметил, что в США "есть 15–20%, которые говорят: "Зачем мы даем Украине такие подарки? Почему мы не обращаем внимания на наши нужды?"
"Если бы Байден и его команда каждые две – три недели, каждые два – три дня в каком-то контексте говорили об угрозе путинской политики для жизни и американских интересов, такой процент в нашем народе был бы гораздо меньше. И, безусловно, в таком контексте наша поддержка для вас была бы сильнее. Потому что все поняли бы, что это служит нашим интересам", – подчеркнул Хербст.
Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода. Читайте полную версию интервью
15 сентября Пентагон объявил, что входит в новый пакет военной помощи Украине на $600 млн.
Вместе с этим пакетом, всего с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около $15,8 млрд помощи в сфере безопасности, отметили в Пентагоне.
В сообщении уточнили, что эта помощь будет предоставлена по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Этот пакет – 21-й, выделенный Украине из запасов Пентагона с августа 2021 года. США также предоставляют Украине военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия.
Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.