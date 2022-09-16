ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Хербст: Если бы высокопоставленные лица США разбирались, какую угрозу представляет РФ, наша поддержка была бы гораздо сильнее, а ваша позиция – гораздо лучше

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Хербст: Политика Белого дома сейчас адекватная, но не сильная
Хербст: Политика Белого дома сейчас адекватная, но не сильная
Фото: John Herbst / Twitter

В интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону экс-посол США в Украине, старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст заявил, что уверен в победе Украины в противостоянии с Россией.

"Я всегда был убежден в том, что Украина победит в этой войне. Вопрос всегда был и остается, когда именно вы победите. И это зависит, в частности, от западной помощи", – сказал он.

По словам американского дипломата, "политика Белого дома сейчас адекватная, но не сильная".

"Адекватная, потому что, на мой взгляд, с помощью, которую мы сейчас даем, вы в конце концов победите. Но если бы мы понимали путинскую угрозу для нас и решительно справлялись с этой угрозой, мы дали бы вам гораздо больше и гораздо быстрее, чем мы даем сейчас. И мы начали бы тот процесс не в феврале, а примерно в апреле прошлого года, когда россияне впервые начали развертывать свои войска возле украинской границы. Но мы этого не сделали. И до этого дня не делаем", – объяснил Хербст.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он отметил, что в США "есть 15–20%, которые говорят: "Зачем мы даем Украине такие подарки? Почему мы не обращаем внимания на наши нужды?"

"Если бы Байден и его команда каждые две – три недели, каждые два – три дня в каком-то контексте говорили об угрозе путинской политики для жизни и американских интересов, такой процент в нашем народе был бы гораздо меньше. И, безусловно, в таком контексте наша поддержка для вас была бы сильнее. Потому что все поняли бы, что это служит нашим интересам", – подчеркнул Хербст.

Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

15 сентября Пентагон объявил, что входит в новый пакет военной помощи Украине на $600 млн.

Вместе с этим пакетом, всего с января 2021 года Соединенные Штаты выделили Украине около $15,8 млрд помощи в сфере безопасности, отметили в Пентагоне. 

В сообщении уточнили, что эта помощь будет предоставлена по системе "президентского сокращения" запасов Пентагона. Этот пакет – 21-й, выделенный Украине из запасов Пентагона с августа 2021 года. США также предоставляют Украине военную помощь в рамках Инициативы содействия безопасности Украины (USAI) в более длительной перспективе – заключая контракты с промышленностью на производство оружия. 

Отдельно в США приняли закон о ленд-лизе для Украины, согласно которому США смогут одалживать или сдавать в аренду средства защиты Украине и другим странам Восточной Европы. Посол Украины в США Оксана Маркарова объяснила, что для оборонной помощи Украине минобороны США пока использует программы безвозмездной передачи оружия, а ленд-лиз – это дополнительный инструмент, который будет применяться в случае необходимости.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, США, оружие, война, Пентагон, угрозы, оборона, политика, Джон Хербст, война России против Украины, войска
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Прелестные малыши!", "С пополнением".Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
"Прелестные малыши!", "С пополнением".Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
"Ах, как мы плевали власти в свиное рыло!" Макаревич исполнил свою новую песню. Видео
Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото
Магучих вышла на подиум на Нью-Йоркской Неделе моды в желто-синем наряде. Фото
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото
Наталья Кличко показала, как отдыхает на острове Ява. Фото
Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой
Дурнев: Некоторые битвы с россиянами вы можете выигрывать даже сидя на диване, пока ВСУ уничтожают их на передовой
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
"Ты такая сексуальная!" 47-летняя Лонгория показала фигуру в декольтированном миниатюрном платье
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Великий показал пародию на президента РФ, катающегося на колесе обозрения
  "Россияне, срочно снимите Путина!" Великий показал пародию на президента РФ, катающегося на колесе обозрения
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку
"Шикарные формы. Красивая". Мейхер позировала, оттопырив пятую точку
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Мразь", "Быстро переобувается". В сети ответили Ани Лорак, назвавшей себя титулованной украинской певицей накануне гастролей по Европе (138011)
2
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (95379)
3
"Набросился с бритвой – получи принудительное лечение". Невзоров прокомментировал программу со Скабеевой и Исаевым (93019)
4
"Сексуальная и милая", "Классно с кудряшками". Белодед позировала в трикотажном топе без бюстгальтера (55434)
5
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (54297)
6
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (37471)
7
В Украине предложили США ввести санкции против "фанатов Путина" Киркорова и экс-депутата Госдумы Гаджиева и лишить их недвижимости в Майами (20631)
8
"Не сдавайся, пленных на машины не меняют". Великий и Оруджева высмеяли российских оккупантов, убегающих в краденых женских туфлях. Видео (18141)
 
 
 
 