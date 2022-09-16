Хербст: Если бы высокопоставленные лица США разбирались, какую угрозу представляет РФ, наша поддержка была бы гораздо сильнее, а ваша позиция – гораздо лучше

"Я всегда был убежден в том, что Украина победит в этой войне. Вопрос всегда был и остается, когда именно вы победите. И это зависит, в частности, от западной помощи", – сказал он.

По словам американского дипломата, "политика Белого дома сейчас адекватная, но не сильная".

"Адекватная, потому что, на мой взгляд, с помощью, которую мы сейчас даем, вы в конце концов победите. Но если бы мы понимали путинскую угрозу для нас и решительно справлялись с этой угрозой, мы дали бы вам гораздо больше и гораздо быстрее, чем мы даем сейчас. И мы начали бы тот процесс не в феврале, а примерно в апреле прошлого года, когда россияне впервые начали развертывать свои войска возле украинской границы. Но мы этого не сделали. И до этого дня не делаем", – объяснил Хербст.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Он отметил, что в США "есть 15–20%, которые говорят: "Зачем мы даем Украине такие подарки? Почему мы не обращаем внимания на наши нужды?"

"Если бы Байден и его команда каждые две – три недели, каждые два – три дня в каком-то контексте говорили об угрозе путинской политики для жизни и американских интересов, такой процент в нашем народе был бы гораздо меньше. И, безусловно, в таком контексте наша поддержка для вас была бы сильнее. Потому что все поняли бы, что это служит нашим интересам", – подчеркнул Хербст.

Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода. Читайте полную версию интервью

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