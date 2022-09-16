Данилов о злоупотреблении алкоголем среди близких соратников Путина: Есть множество подтверждений. Россия и пьянство – это как близнецы

"Судя по тому, как они себя ведут, что они пишут в определенных мессенджерах – это не только "вера", это многочисленные подтверждения этих вещей", – сказал Данилов, отвечая на вопрос, верит ли, что российский президент Владимир Путин обеспокоен пьянством близкого окружения.
Секретарь СНБО подчеркнул, что россияне злоупотребляют алкоголем, и это стало ясно не сегодня.
"Россия и пьянство – это как близнецы. Они постоянно этим занимались", – заявил секретарь СНБО, добавив, что нужно при этом в плане пьянства различать россиян и "народы, которые они колонизировали".
Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину утром 24 февраля, сказав, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".
23 августа "Медуза" написала, что в Кремле осознают: даже российские "поклонники "спецоперации" устали от войны в Украине, в связи с чем они начинают обращать внимание на другие сферы жизни и проблемы. Однако в администрации президента РФ пока полагают, что смогут "забросать деньгами" наметившееся недовольство.
15 сентября издание "Медуза" написало о том, что президента РФ Владимира Путина очень беспокоит состояние людей из его ближнего круга, поскольку российские чиновники (в том числе высшего звена) на фоне развязанной Россией войны в Украине и ее последствий стали злоупотреблять алкоголем, и от этого уже "заметно страдает дисциплина".