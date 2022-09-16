Данилов о злоупотреблении алкоголем среди близких соратников Путина: Есть множество подтверждений. Россия и пьянство – это как близнецы

"Судя по тому, как они себя ведут, что они пишут в определенных мессенджерах – это не только "вера", это многочисленные подтверждения этих вещей", – сказал Данилов, отвечая на вопрос, верит ли, что российский президент Владимир Путин обеспокоен пьянством близкого окружения.

Секретарь СНБО подчеркнул, что россияне злоупотребляют алкоголем, и это стало ясно не сегодня.

"Россия и пьянство – это как близнецы. Они постоянно этим занимались", – заявил секретарь СНБО, добавив, что нужно при этом в плане пьянства различать россиян и "народы, которые они колонизировали".