Российские чиновники "присели на стакан" из-за войны в Украине. Путина тревожит состояние "некоторых людей из ближнего круга" – "Медуза"

"Присели на стакан. Кто-то втянулся", – заявил один из собеседников издания.

При этом два источника "Медузы", близкие к Кремлю, отмечают, что, по их наблюдениям, те или иные провалы России на фронте никак не влияют на отношение чиновников и топ-менеджеров к алкоголю.

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, сотрудники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", – сообщил один из собеседников издания.

Российский президент, утверждают собеседники "Медузы", начал уделять внимание этой проблеме, так как "дисциплина стала страдать". Особенно тревожит Путина состояние "некоторых людей из его ближнего круга", подчеркнули источники.

"Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика", – сообщили они изданию.

Отмечается, что основная причина этого "стресса" связана с реальным ущербом, нанесенным России ее вторжением в Украину и санкциями, тогда как Путин якобы считает, что с этими трудностями чиновники должны "легко справляться".

Собеседники полагают, что Путин пока не намерен увольнять замеченных в чрезмерном употреблении алкоголя управленцев. Ситуацию хотят разрешить намеками и "мягкими требованиями".