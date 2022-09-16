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Российские чиновники "присели на стакан" из-за войны в Украине. Путина тревожит состояние "некоторых людей из ближнего круга" – "Медуза"

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Российские чиновники начали снимать "стресс от войны" при помощи алкоголя, Путин встревожен
Российские чиновники начали снимать "стресс от войны" при помощи алкоголя, Путин встревожен
Фото: EPA

На фоне войны в Украине российские чиновники стали гораздо чаще и значительно больше употреблять алкоголь, пишет 15 сентября "Медуза". Президент России Владимир Путин пытается бороться с этим явлением, поскольку "начала страдать дисциплина", сообщили изданию два источника, близких к администрации президента России.

"Присели на стакан. Кто-то втянулся", – заявил один из собеседников издания.

При этом два источника "Медузы", близкие к Кремлю, отмечают, что, по их наблюдениям, те или иные провалы России на фронте никак не влияют на отношение чиновников и топ-менеджеров к алкоголю.

"Люди с февраля так снимают стресс. Министры, их замы, даже некоторые вице-премьеры, сотрудники администрации президента и Совбеза, часть руководителей госкорпораций, губернаторы", – сообщил один из собеседников издания.

Российский президент, утверждают собеседники "Медузы", начал уделять внимание этой проблеме, так как "дисциплина стала страдать". Особенно тревожит Путина состояние "некоторых людей из его ближнего круга", подчеркнули источники.

"Кто-то пропадает перед важным мероприятием, кто-то невнятно и путано докладывает. Это уже видит широкая публика", – сообщили они изданию.

Отмечается, что основная причина этого "стресса" связана с реальным ущербом, нанесенным России ее вторжением в Украину и санкциями, тогда как Путин якобы считает, что с этими трудностями чиновники должны "легко справляться".

Собеседники полагают, что Путин пока не намерен увольнять замеченных в чрезмерном употреблении алкоголя управленцев. Ситуацию хотят разрешить намеками и "мягкими требованиями".

Контекст:

Путин объявил о полномасштабном вторжении в Украину утром 24 февраля, сказав, что это "спецоперация", цель которой – "демилитаризация и денацификация Украины".

23 августа "Медуза" написала, что в Кремле осознают: даже российские "поклонники "спецоперации" устали от войны в Украине, в связи с чем они начинают обращать внимание на другие сферы жизни и проблемы. Однако в администрации президента РФ пока полагают, что смогут "забросать деньгами" наметившееся недовольство.

Теги: Дмитрий Медведев, Россия, Владимир Путин, Украина, Кремль, алкоголь, вторжение, Совет безопасности РФ, страна-агрессор, российская агрессия, война России против Украины, алкоголизм, российские оккупанты, россияне
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