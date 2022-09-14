Путин отказался в начале войны от предварительной сделки с Киевом, которую рекомендовал ему Козак – Reuters

По информации СМИ, в начале полномасштабного вторжения России в Украину Владимир Путин отклонил предварительную сделку с Киевом Фото: EPA

Источники заявили, что сделка должна была удовлетворить требование России о том, чтобы Украина не вступала в НАТО. По мнению Козака, заключенная им сделка избавляла Россию от необходимости продолжать войну.

Однако когда Путину показали сделку Козака, он, пишет Reuters, "ясно дал понять, что уступки, о которых договорился его помощник, не зашли достаточно далеко и что он расширил свои цели, включив в них аннексию участков украинской территории". В результате сделка сорвалась.

Отвечая на вопрос о выводах Reuters, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта информация "не имеет абсолютно никакого отношения к действительности". По его словам, "ничего подобного никогда не было, это абсолютно неверная информация".

Интересно, что и сам Козак не ответил на запросы о комментарии по этому поводу, которые были направлены через Кремль.

Кроме того, два из трех источников сообщили Reuters, что толчок к завершению сделки произошел сразу после вторжения России в Украину 24 февраля. Так, через несколько дней Козак решил, что получил согласие Украины на основные условия, которых добивалась Россия, и порекомендовал президенту РФ подписать соглашение.

Третий источник заявил, что Козак предложил сделку Путину и получил отказ от нее незадолго до вторжения.