Путин отказался в начале войны от предварительной сделки с Киевом, которую рекомендовал ему Козак – Reuters

Источники заявили, что сделка должна была удовлетворить требование России о том, чтобы Украина не вступала в НАТО. По мнению Козака, заключенная им сделка избавляла Россию от необходимости продолжать войну.
Однако когда Путину показали сделку Козака, он, пишет Reuters, "ясно дал понять, что уступки, о которых договорился его помощник, не зашли достаточно далеко и что он расширил свои цели, включив в них аннексию участков украинской территории". В результате сделка сорвалась.
Отвечая на вопрос о выводах Reuters, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что эта информация "не имеет абсолютно никакого отношения к действительности". По его словам, "ничего подобного никогда не было, это абсолютно неверная информация".
Интересно, что и сам Козак не ответил на запросы о комментарии по этому поводу, которые были направлены через Кремль.
Кроме того, два из трех источников сообщили Reuters, что толчок к завершению сделки произошел сразу после вторжения России в Украину 24 февраля. Так, через несколько дней Козак решил, что получил согласие Украины на основные условия, которых добивалась Россия, и порекомендовал президенту РФ подписать соглашение.
Третий источник заявил, что Козак предложил сделку Путину и получил отказ от нее незадолго до вторжения.
24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о вторжении в Украину под видом "демилитаризации" и "денацификации" Украины. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
По оценке Генштаба ВСУ на 16 июня, с учетом частных военных компаний и мобилизационного резерва Россия задействовала в войне против Украины около 330 тыс. человек.
В РФ, по данным СМИ и правозащитников, на войну в Украине вербуют заключенных в колониях, обвиняемых, находящихся в СИЗО, бездомных. На российских рекрутинговых сайтах массово появились объявления о наборе контрактников в армию РФ. По данным ГУР, армия РФ ощутила кадровый голод сразу после вторжения в Украину.
Сейчас Россия приостановила отправку новых подразделений в Украину из-за недоверия оккупантов к командованию, заявили 12 сентября в Генштабе ВСУ.