Кулеба: Мы воюем с Россией ради победы, а не ради переговоров

"Во-первых, наш базовый принцип заключается в том, что мы воюем с Россией не ради того, чтобы получить возможность с ними поговорить, а ради того, чтобы одержать победу. Это абсолютный настрой не только на всех уровнях украинской власти, но и в украинском обществе мы тоже видим эту заряженность на победу", – подчеркнул глава МИД.

По его словам, Россия не демонстрирует реальной готовности к переговорам с Украиной.

"Во-вторых, если внимательно следить за сигналами из России, то действительно с определенной периодичностью они вспоминают слово "переговоры". Потом это слово исчезает, потом вспоминают снова. Но каждый раз это упоминание сопровождается добавлением элемента, что "Россия готова говорить о выполнении ее требований". И это, соответственно, нивелирует само упоминание о переговорах", – сказал Кулеба.

Он также добавил, что цели России пока остаются неизменными – она по-прежнему хочет полного поражения Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)