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ВОЙНА В УКРАИНЕ

Кулеба: Мы воюем с Россией ради победы, а не ради переговоров

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Кулеба: В украинском обществе мы видим заряженность на победу
Кулеба: В украинском обществе мы видим заряженность на победу
Фото: ЕРА

Украина, прежде всего, нацелена то, чтобы нанести России поражение на поле боя, а не добиться переговоров с российскими властями. Об этом в опубликованном 13 сентября интервью "РБК-Украина" заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

"Во-первых, наш базовый принцип заключается в том, что мы воюем с Россией не ради того, чтобы получить возможность с ними поговорить, а ради того, чтобы одержать победу. Это абсолютный настрой не только на всех уровнях украинской власти, но и в украинском обществе мы тоже видим эту заряженность на победу", – подчеркнул глава МИД.

По его словам, Россия не демонстрирует реальной готовности к переговорам с Украиной.

"Во-вторых, если внимательно следить за сигналами из России, то действительно с определенной периодичностью они вспоминают слово "переговоры". Потом это слово исчезает, потом вспоминают снова. Но каждый раз это упоминание сопровождается добавлением элемента, что "Россия готова говорить о выполнении ее требований". И это, соответственно, нивелирует само упоминание о переговорах", – сказал Кулеба.

Он также добавил, что цели России пока остаются неизменными – она по-прежнему хочет полного поражения Украины.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля 2022 года. Переговоры об окончании войны Украина и Россия вели на уровне делегаций. В феврале – марте состоялось четыре очных раунда, также делегации встречались в видеоформате.

Переговорный процесс приостановлен, потому что с российской стороны нет конкретики, которую можно было бы обсуждать, объясняли в Офисе президента Украины 17 мая.

В Кремле неоднократно требовали капитуляции и принятия условий РФ. Президент России Владимир Путин заявил 7 июля, что РФ "всерьез пока еще ничего не начинала" в войне против Украины, но при этом не отказывается от мирных переговоров.

В интервью CNN, которое вышло 11 сентября, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас не видит возможностей для переговоров с Путиным.

В этот же день министр обороны Украины Алексей Резников отметил, что условия, при которых Украина будет согласна начать переговоры с Россией, изменились – Киев теперь не рассматривает возможности переговоров, если войска РФ будут отведены только на позиции до 24 февраля, когда началось полномасштабное вторжение. Речь идет о международно признанных границах Украины по состоянию на 1991 год.

Теги: Россия, Украина, переговоры, Дмитрий Кулеба, война России против Украины
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