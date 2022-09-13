Пугачев: Путин во все лезет. Я очень часто ездил с ним в машине, и он все время говорил водителю: "Не гони! Давай побыстрее! Так не поедем – поедем вот так". Это не лечится

Гордон упомянул слухи, что Путин отстранил министра обороны Сергея Шойгу от руководства войной в Украине и лично руководит армиями, лично принимает доклады от армейского руководства.

"Я вам скажу, что Путин лично руководил... Даже какие-то, я помню, аналитики в начале 2000-х из МI6 публиковали отчеты, что Путин лезет в каждой бочке затычкой и пытается лично там всем руководить. Это правда. Трудно было бы поверить, что он не руководит лично", – сказал Пугачев.

Он подчеркнул, что это не зависит от Шойгу. Если бы во главе российской армии сейчас стоял советский полководец Георгий Жуков, Путин все равно бы лично руководил всем, считает Пугачев.

"То есть это такой вот микроменеджмент. Это его натура. Он дает какие-то указания глобальные и так далее, а потом начинает со шнурков: кто во что одет, кто во что горазд... Это просто натура такая у человека. И это меняется постоянно. И это вносит тотальный хаос во все", – сказал бизнесмен.

По его мнению, за 20 лет нахождения Путина при власти "страна упала", невзирая на цены на нефть, именно из-за того, что у Путина нет ни одного человека, которому он доверяет.

"Это вот, собственно, результат его деятельности. Понимаете? Если вы даете такую директиву глобальную, а потом лезете в каждую... Вот я, допустим, помню... Я лично ездил с ним в машине очень часто, и он все время говорил водителю: "Не гони... Давай побыстрее... Не гони... Давай побыстрее... Давай здесь это... Так не поедем – поедем вот так". И при этом он со мной в это время беседовал и что-то очень важное обсуждал. Ну вот просто это такая история. Не лечится, как вы понимаете", – резюмировал Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube