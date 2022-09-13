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МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Путин во все лезет. Я очень часто ездил с ним в машине, и он все время говорил водителю: "Не гони! Давай побыстрее! Так не поедем – поедем вот так". Это не лечится

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По данным СМИ, Путин лично занимается планированием военных действий в Украине
По данным СМИ, Путин лично занимается планированием военных действий в Украине
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин склонен к микроменеджменту и личному контролю даже мелких деталей во многих сферах, что приводит к "тотальному хаосу". Такое мнение в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

Гордон упомянул слухи, что Путин отстранил министра обороны Сергея Шойгу от руководства войной в Украине и лично руководит армиями, лично принимает доклады от армейского руководства.

"Я вам скажу, что Путин лично руководил... Даже какие-то, я помню, аналитики в начале 2000-х из МI6 публиковали отчеты, что Путин лезет в каждой бочке затычкой и пытается лично там всем руководить. Это правда. Трудно было бы поверить, что он не руководит лично", – сказал Пугачев.

Он подчеркнул, что это не зависит от Шойгу. Если бы во главе российской армии сейчас стоял советский полководец Георгий Жуков, Путин все равно бы лично руководил всем, считает Пугачев.

"То есть это такой вот микроменеджмент. Это его натура. Он дает какие-то указания глобальные и так далее, а потом начинает со шнурков: кто во что одет, кто во что горазд... Это просто натура такая у человека. И это меняется постоянно. И это вносит тотальный хаос во все", – сказал бизнесмен.

По его мнению, за 20 лет нахождения Путина при власти "страна упала", невзирая на цены на нефть, именно из-за того, что у Путина нет ни одного человека, которому он доверяет.

"Это вот, собственно, результат его деятельности. Понимаете? Если вы даете такую директиву глобальную, а потом лезете в каждую... Вот я, допустим, помню... Я лично ездил с ним в машине очень часто, и он все время говорил водителю: "Не гони... Давай побыстрее... Не гони... Давай побыстрее... Давай здесь это... Так не поедем – поедем вот так". И при этом он со мной в это время беседовал и что-то очень важное обсуждал. Ну вот просто это такая история. Не лечится, как вы понимаете", – резюмировал Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Путин занимает должность президента России с 2000 года с перерывом в 2008–2012 годах, когда он был главой правительства. В 2020 году в конституцию РФ внесли изменения, которые позволяют Путину снова баллотироваться на должность главы Кремля в 2024 году.

Шойгу находится на должности министра обороны России с 2012 года. По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие боевой опыт, регулярно насмехаются над ним.

В британской разведке считают, что информированием Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры, а не министр обороны. Об этом же в августе написало российское издание "Важные истории". По его информации, из-за провалов в Украине Шойгу потерял доверие Путина и, возможно, его ждет отставка.

По мнению получившего украинское гражданство российского телеведущего и публициста Александра Невзорова, Путин может заменить Шойгу на главу Росгвардии Виктора Золотова.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Сергей Шойгу, война России против Украины, Сергей Пугачев
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