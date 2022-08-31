В СНБО рассказали, почему Путин до сих пор не отправил Шойгу в отставку

"По мнению близких к генштабу ВС РФ источников, Шойгу еще не отправлен в отставку лишь из-за того, что Путин в затруднительное время не хочет менять министра обороны. Но настаивают, что, как только будет подобрана другая кандидатура, его заменят", – говорится в сообщении.
В СНБО напомнили данные британской разведки, согласно которым российские солдаты и офицеры регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности управление войсками.
"В условиях отсутствия реальной информации Путин пытался спасти ситуацию, лично управляя войсками, но быстро понял всю бессмысленность этого шага. Но пришел к практике, минуя Шойгу, совещаться с генералами, которые имеют опыт управления в боевых условиях Сирии и других горячих точек. Более того, Путин без учета мнения Шойгу начал принимать решения относительно ключевых назначений в войсках", – объяснили в СНБО.
Война России против Украины. Главное (обновляется)
22 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.
5 марта Путин заявил, что война в Украине идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи".
24 августа Шойгу заявил о "замедлении" темпов наступления в войне против Украины, которую в РФ называют "специальной военной операцией".