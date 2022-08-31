В СНБО рассказали, почему Путин до сих пор не отправил Шойгу в отставку

Путин (на фото слева) стал принимать военные решения в обход Шойгу, отметили в СНБО Фото: ЕРА

"По мнению близких к генштабу ВС РФ источников, Шойгу еще не отправлен в отставку лишь из-за того, что Путин в затруднительное время не хочет менять министра обороны. Но настаивают, что, как только будет подобрана другая кандидатура, его заменят", – говорится в сообщении.

В СНБО напомнили данные британской разведки, согласно которым российские солдаты и офицеры регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности управление войсками.

"В условиях отсутствия реальной информации Путин пытался спасти ситуацию, лично управляя войсками, но быстро понял всю бессмысленность этого шага. Но пришел к практике, минуя Шойгу, совещаться с генералами, которые имеют опыт управления в боевых условиях Сирии и других горячих точек. Более того, Путин без учета мнения Шойгу начал принимать решения относительно ключевых назначений в войсках", – объяснили в СНБО.

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