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В СНБО рассказали, почему Путин до сих пор не отправил Шойгу в отставку

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Путин (на фото слева) стал принимать военные решения в обход Шойгу, отметили в СНБО
Путин (на фото слева) стал принимать военные решения в обход Шойгу, отметили в СНБО
Фото: ЕРА

Президент России Владимир Путина может отправить в отставку министра обороны России Сергея Шойгу за неудачи российской армии в ходе полномасштабного вторжения в Украину. Об этом 31 августа проинформировал Центр противодействия дезинформации при Совете национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины.

"По мнению близких к генштабу ВС РФ источников, Шойгу еще не отправлен в отставку лишь из-за того, что Путин в затруднительное время не хочет менять министра обороны. Но настаивают, что, как только будет подобрана другая кандидатура, его заменят", – говорится в сообщении.

В СНБО напомнили данные британской разведки, согласно которым российские солдаты и офицеры регулярно высмеивают Шойгу за его неэффективное и оторванное от реальности управление войсками.

"В условиях отсутствия реальной информации Путин пытался спасти ситуацию, лично управляя войсками, но быстро понял всю бессмысленность этого шага. Но пришел к практике, минуя Шойгу, совещаться с генералами, которые имеют опыт управления в боевых условиях Сирии и других горячих точек. Более того, Путин без учета мнения Шойгу начал принимать решения относительно ключевых назначений в войсках", – объяснили в СНБО.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

22 февраля 2022 года РФ начала полномасштабное вторжение в Украину. Изначально, по данным СБУ, Путин рассчитывал захватить Украину за несколько дней. Но блицкриг провалился.

5 марта Путин заявил, что война в Украине идет "просто по плану, по графику, все делается так, как и запланировал Генеральный штаб". Он выразил уверенность, что российская армия "решит все стоящие перед ней задачи".

24 августа Шойгу заявил о "замедлении" темпов наступления в войне против Украины, которую в РФ называют "специальной военной операцией".

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, Владимир Путин, армия, война, СНБО, армия РФ, вторжение, отставка, война России против Украины, минобороны РФ, президент, назначение, Центр противодействия дезинформации
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