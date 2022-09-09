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Пугачев: Шойгу очень богат. Он занимался бизнесом, когда Путин жвачкой торговал

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Пугачев: Вы извините, Шойгу это самый старый министр Российской Федерации. 30 лет он министр!
Пугачев: Вы извините, Шойгу – это самый старый министр Российской Федерации. 30 лет он министр!
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обладает хорошими бизнесовыми качествами и является очень состоятельным человеком. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

"Я не буду говорить о каких-то его личных качествах. Он довольно хорошим чувством юмора обладает, может пошутить. В этом смысле у него все в порядке. С другой стороны, это человек крайне бизнесовый, который очень богат. Очень богат! Он занимался бизнесом, когда Путин – я не знаю – жвачкой торговал", – сказал Пугачев.

Он напомнил, что Шойгу почти 30 лет занимает министерские должности в РФ: в 19942012 годах он был министром по чрезвычайным ситуациям, а с 2012 года возглавляет министерство обороны.

"Вы извините, это самый старый министр Российской Федерации. 30 лет он министр! Причем он пришел откуда? Из Абакана – из строительного треста (в конце 1980-х Шойгу возглавлял несколько трестов в столице Хакасии Абакане. "ГОРДОН"). И сразу подсел на эту тему: торговля, Китай, перевозка, МЧС... И впоследствии чего только не возили этими самолетами (в предыдущих интервью Пугачев говорил, что возили кокаин. – "ГОРДОН"). В общем, все в порядке", – сказал бизнесмен.

Пугачев высказал сомнение, что у Шойгу есть какие-то выдающиеся военные способности, поскольку тот не служил в армии, не учился в военных вузах, и вспомнил, что раньше Шойгу мечтал "на пенсии" жить в Туве, где родился.

"Он даже в Туве-то не был [долгое время]. Он родился в Туве, часто приезжал, когда был министром по чрезвычайным ситуациям. У него жил отец там... Я это помню – я с ним и там встречался, и в Москве много раз. Я его реально хорошо знаю. Он жил в Абакане. Это близко [к Туве], но все-таки другая [республика] – Хакасия, более цивилизованная, так скажем, другое население... И он всегда мечтал стать президентом Республики Тыва. Он не скрывал этого. Он говорил мне много раз, что это его такая мечта – на пенсию уйти... Ну, не в прямом смысле "на пенсию", а стать президентом", – вспомнил Пугачев.

В этом же интервью бизнесмен не исключил, что Путин отстранил Шойгу от руководства армией, поскольку никому не доверяет и считает министра обороны "странным маршалом".

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие боевой опыт, регулярно насмехаются над ним.

В британской разведке считают, что информированием Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры, а не министр обороны. Об этом же в августе написало российское издание "Важные истории". По его информации, из-за провалов в Украине Шойгу потерял доверие Путина и, возможно, его ждет отставка.

По мнению получившего украинское гражданство российского телеведущего и публициста Александра Невзорова, Путин может заменить Шойгу на главу Росгвардии Виктора Золотова.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, министерство обороны РФ, Сергей Шойгу, Тува
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