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Пугачев: Сегодня стоит вопрос жизни Путина, и подумать, что он вдруг доверился Шойгу... Путин осознает, что Шойгу – странный маршал

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Пугачев: Путин лезет в каждой бочке затычкой. Трудно поверить, что он сейчас не руководит армией лично. Был бы вместо Шойгу маршал Жуков он бы тоже лично руководил
Пугачев: Путин лезет в каждой бочке затычкой. Трудно поверить, что он сейчас не руководит армией лично. Был бы вместо Шойгу маршал Жуков – он бы тоже лично руководил
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев не исключил, что Путин отстранил министра обороны РФ Сергея Шойгу от руководства армией, поскольку это укладывается в логику его стиля управления. Об этом он сказал в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я этого не знаю достоверно... Но дело в том, что Путин – такой человек... Я прекрасно помню: он во времена своего становления президентом Российской Федерации мог общаться, допустим, с офицерами ФСБ  с полковниками, подполковниками, – а не с директором ФСБ (в то время был [Николай] Патрушев). Вот просто с какими-то знакомыми, незнакомыми – кого-то кто-то ему посоветовал... Также он общался с какими-то сотрудниками МВД, а не с министром. Ну, с министром – само собой", – вспомнил бизнесмен. 

Он подчеркнул, что сейчас очень важный исторический момент для самого Путина, когда решается его судьба, поэтому, вероятно, к выбору ближайшего окружения он относится серьезно. 

"Сегодня это вопрос его жизни. И подумать, что Путин вдруг доверился Шойгу... Путин осознает, что Шойгу – такой, странный, маршал. И довериться [ему]... Вот просто он упал и говорит: "Сергей Кужугетович, что там у нас на фронте?" Конечно, нет. Он общается с кем-то [другим], пытается, но это ничего не меняет", – сказал Пугачев. 

Комментируя слухи, что Путин лично руководит армией и отдает приказы, бизнесмен отметил, что президент РФ всегда пытался вмешиваться во все процессы.

"Даже, я помню, какие-то аналитики в начале 2000-х из [внешней разведки Великобритании] МI6 публиковали отчеты, что Путин лезет в каждой бочке затычкой и пытается лично всем руководить. Это правда. Трудно было бы поверить, что он не руководит лично. И это не зависит от Шойгу. Если бы это был, – не знаю – маршал [Советского Союза Георгий] Жуков, он бы тоже лично руководил. То есть это такой вот микроменеджмент. Это его натура", – сказал Пугачев. 

По его словам, вообще по характеру Путин очень недоверчивый. 

"Нет ни одного человека, которому он доверяет", – подчеркнул предприниматель. 

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Шойгу находится на должности министра обороны России с 2012 года. По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие боевой опыт, регулярно насмехаются над ним.

В британской разведке считают, что информированием Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры, а не министр обороны. Об этом же в августе написало российское издание "Важные истории". По его информации, из-за провалов в Украине Шойгу потерял доверие Путина и, возможно, его ждет отставка.

По мнению получившего украинское гражданство российского телеведущего и публициста Александра Невзорова, Путин может заменить Шойгу на главу Росгвардии Виктора Золотова

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, ФСБ, министерство обороны РФ, Николай Патрушев, война России против Украины, Сергей Пугачев
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