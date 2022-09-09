Пугачев: Сегодня стоит вопрос жизни Путина, и подумать, что он вдруг доверился Шойгу... Путин осознает, что Шойгу – странный маршал

Пугачев: Путин лезет в каждой бочке затычкой. Трудно поверить, что он сейчас не руководит армией лично. Был бы вместо Шойгу маршал Жуков – он бы тоже лично руководил Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

"Я этого не знаю достоверно... Но дело в том, что Путин – такой человек... Я прекрасно помню: он во времена своего становления президентом Российской Федерации мог общаться, допустим, с офицерами ФСБ – с полковниками, подполковниками, – а не с директором ФСБ (в то время был [Николай] Патрушев). Вот просто с какими-то знакомыми, незнакомыми – кого-то кто-то ему посоветовал... Также он общался с какими-то сотрудниками МВД, а не с министром. Ну, с министром – само собой", – вспомнил бизнесмен.

Он подчеркнул, что сейчас очень важный исторический момент для самого Путина, когда решается его судьба, поэтому, вероятно, к выбору ближайшего окружения он относится серьезно.

"Сегодня это вопрос его жизни. И подумать, что Путин вдруг доверился Шойгу... Путин осознает, что Шойгу – такой, странный, маршал. И довериться [ему]... Вот просто он упал и говорит: "Сергей Кужугетович, что там у нас на фронте?" Конечно, нет. Он общается с кем-то [другим], пытается, но это ничего не меняет", – сказал Пугачев.

Комментируя слухи, что Путин лично руководит армией и отдает приказы, бизнесмен отметил, что президент РФ всегда пытался вмешиваться во все процессы.

"Даже, я помню, какие-то аналитики в начале 2000-х из [внешней разведки Великобритании] МI6 публиковали отчеты, что Путин лезет в каждой бочке затычкой и пытается лично всем руководить. Это правда. Трудно было бы поверить, что он не руководит лично. И это не зависит от Шойгу. Если бы это был, – не знаю – маршал [Советского Союза Георгий] Жуков, он бы тоже лично руководил. То есть это такой вот микроменеджмент. Это его натура", – сказал Пугачев.

По его словам, вообще по характеру Путин очень недоверчивый.

"Нет ни одного человека, которому он доверяет", – подчеркнул предприниматель.

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Видео: В гостях у Гордона / YouTube