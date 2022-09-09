Пугачев: Сегодня стоит вопрос жизни Путина, и подумать, что он вдруг доверился Шойгу... Путин осознает, что Шойгу – странный маршал

"Я этого не знаю достоверно... Но дело в том, что Путин – такой человек... Я прекрасно помню: он во времена своего становления президентом Российской Федерации мог общаться, допустим, с офицерами ФСБ – с полковниками, подполковниками, – а не с директором ФСБ (в то время был [Николай] Патрушев). Вот просто с какими-то знакомыми, незнакомыми – кого-то кто-то ему посоветовал... Также он общался с какими-то сотрудниками МВД, а не с министром. Ну, с министром – само собой", – вспомнил бизнесмен.
Он подчеркнул, что сейчас очень важный исторический момент для самого Путина, когда решается его судьба, поэтому, вероятно, к выбору ближайшего окружения он относится серьезно.
"Сегодня это вопрос его жизни. И подумать, что Путин вдруг доверился Шойгу... Путин осознает, что Шойгу – такой, странный, маршал. И довериться [ему]... Вот просто он упал и говорит: "Сергей Кужугетович, что там у нас на фронте?" Конечно, нет. Он общается с кем-то [другим], пытается, но это ничего не меняет", – сказал Пугачев.
Комментируя слухи, что Путин лично руководит армией и отдает приказы, бизнесмен отметил, что президент РФ всегда пытался вмешиваться во все процессы.
"Даже, я помню, какие-то аналитики в начале 2000-х из [внешней разведки Великобритании] МI6 публиковали отчеты, что Путин лезет в каждой бочке затычкой и пытается лично всем руководить. Это правда. Трудно было бы поверить, что он не руководит лично. И это не зависит от Шойгу. Если бы это был, – не знаю – маршал [Советского Союза Георгий] Жуков, он бы тоже лично руководил. То есть это такой вот микроменеджмент. Это его натура", – сказал Пугачев.
По его словам, вообще по характеру Путин очень недоверчивый.
"Нет ни одного человека, которому он доверяет", – подчеркнул предприниматель.
Шойгу находится на должности министра обороны России с 2012 года. По данным британской разведки, из-за проблем, с которыми Россия сталкивается в войне против Украины, Шойгу отстранили от управления войсками, а офицеры и солдаты, имеющие боевой опыт, регулярно насмехаются над ним.
В британской разведке считают, что информированием Путина о ходе войны занимаются оперативные командиры, а не министр обороны. Об этом же в августе написало российское издание "Важные истории". По его информации, из-за провалов в Украине Шойгу потерял доверие Путина и, возможно, его ждет отставка.
По мнению получившего украинское гражданство российского телеведущего и публициста Александра Невзорова, Путин может заменить Шойгу на главу Росгвардии Виктора Золотова.