Пугачев: Путин сегодня опирается на силовиков. Он готов на них молиться. Члены кооператива "Озеро" стоят в стойле, ждут своего часа: то ли их заколют, то ли куда-то выпустят, то ли в зоопарк

Отвечая на вопрос "Кто сегодня влияет на Путина?", Пугачев сказал, что это силовики.
"На кого он опирается? На силовиков. Он готов на них молиться, на этих идолов. А кому еще верить? Ну еще в каком-то смысле – не знаю – такой, абстрактный, российский народ. Путин требует этой поддержки. Мы же это видим. Он в нее верит и он ее требует, эту поддержку российского народа. Кстати, поддержка российского народа – она есть", — сказал Пугачев.
По его мнению, на второй план сейчас отошли друзья Путина из кооператива "Озеро".
"Это уже не вопрос дружеских отношений, кооператива "Озеро", Якуниных, там, Ковальчуков, Ротенбергов и так далее. Эти уже накормлены и стоят в стойле, ждут своего часа: то ли их заколют, то ли куда-то выпустят, то ли в зоопарк. Это другая история", — сказал Пугачев.
Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью
Дачный потребительский кооператив "Озеро" был учрежден 11 ноября 1996 года близ поселка Соловьевка на берегу озера Комсомольское, в двух часах езды (120 км) от Санкт-Петербурга, компанией из восьми человек. Как сообщала "Новая Газета", первыми его соучредителями стали:
Владимир Смирнов (в 2000 году возглавил предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ, в 2002 году — ОАО "Техснабэкспорт" — государственный монополист в области поставок для атомной промышленности);
Николай Шамалов (совладелец банка "Россия", представитель в Петербурге компании Siemens Medical Solutions);
Владимир Якунин (заместитель министра транспорта с октября 2000 года по февраль 2002 года, а с 2005-го по 2015 год — президент государственного монополиста ОАО "Российские железные дороги");
Владимир Путин (с 2000 года фактически руководит Российской Федерацией);
Юрий Ковальчук (крупнейший совладелец и председатель совета директоров банка "Россия", владелец "Национальной Медиа Группы", в которую входят "Первый канал", "Пятый канал", "Известия", "Русская служба новостей");
Виктор Мячин (в 1999–2004 годах генеральный директор банка "Россия", с 2004 года — руководитель инвестиционной компании "Аброс");
Сергей Фурсенко (президент "Национальной Медиа Группы", президент Российского футбольного союза в 2010–2012 годах);
Андрей Фурсенко (министр образования и науки РФ в 2004–2012 годах, помощник президента РФ с 2012 года).
Фактически все они были друзьями Путина и после его избрания президентом РФ в 2000 году заняли высокие руководящие должности в России.