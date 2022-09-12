Пугачев: Путин сегодня опирается на силовиков. Он готов на них молиться. Члены кооператива "Озеро" стоят в стойле, ждут своего часа: то ли их заколют, то ли куда-то выпустят, то ли в зоопарк

Отвечая на вопрос "Кто сегодня влияет на Путина?", Пугачев сказал, что это силовики.

"На кого он опирается? На силовиков. Он готов на них молиться, на этих идолов. А кому еще верить? Ну еще в каком-то смысле – не знаю – такой, абстрактный, российский народ. Путин требует этой поддержки. Мы же это видим. Он в нее верит и он ее требует, эту поддержку российского народа. Кстати, поддержка российского народа – она есть", — сказал Пугачев.

По его мнению, на второй план сейчас отошли друзья Путина из кооператива "Озеро".

"Это уже не вопрос дружеских отношений, кооператива "Озеро", Якуниных, там, Ковальчуков, Ротенбергов и так далее. Эти уже накормлены и стоят в стойле, ждут своего часа: то ли их заколют, то ли куда-то выпустят, то ли в зоопарк. Это другая история", — сказал Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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