ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Пугачев: Путин сегодня опирается на силовиков. Он готов на них молиться. Члены кооператива "Озеро" стоят в стойле, ждут своего часа: то ли их заколют, то ли куда-то выпустят, то ли в зоопарк

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Пугачев считает, что бывшие друзья Путина "стоят в стойле"
Пугачев считает, что бывшие друзья Путина "стоят в стойле"
Фото: Ростислав Гордон / Gordonua.com

Сегодня основное влияние на президента России Владимира Путина оказывают представители силовых структур РФ. Такую мысль в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону высказал бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

Отвечая на вопрос "Кто сегодня влияет на Путина?", Пугачев сказал, что это силовики.

"На кого он опирается? На силовиков. Он готов на них молиться, на этих идолов. А кому еще верить? Ну еще в каком-то смысле – не знаю – такой, абстрактный, российский народ. Путин требует этой поддержки. Мы же это видим. Он в нее верит и он ее требует, эту поддержку российского народа. Кстати, поддержка российского народа – она есть", — сказал Пугачев.

По его мнению, на второй план сейчас отошли друзья Путина из кооператива "Озеро".

"Это уже не вопрос дружеских отношений, кооператива "Озеро", Якуниных, там, Ковальчуков, Ротенбергов и так далее. Эти уже накормлены и стоят в стойле, ждут своего часа: то ли их заколют, то ли куда-то выпустят, то ли в зоопарк. Это другая история", — сказал Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Дачный потребительский кооператив "Озеро" был учрежден 11 ноября 1996 года близ поселка Соловьевка на берегу озера Комсомольское, в двух часах езды (120 км) от Санкт-Петербурга, компанией из восьми человек. Как сообщала "Новая Газета", первыми его соучредителями стали:

Владимир Смирнов (в 2000 году возглавил предприятие по поставкам продукции Управления делами президента РФ, в 2002 году — ОАО "Техснабэкспорт" — государственный монополист в области поставок для атомной промышленности);

Николай Шамалов (совладелец банка "Россия", представитель в Петербурге компании Siemens Medical Solutions);

Владимир Якунин (заместитель министра транспорта с октября 2000 года по февраль 2002 года, а с 2005-го по 2015 год — президент государственного монополиста ОАО "Российские железные дороги");

Владимир Путин (с 2000 года фактически руководит Российской Федерацией);

Юрий Ковальчук (крупнейший совладелец и председатель совета директоров банка "Россия", владелец "Национальной Медиа Группы", в которую входят "Первый канал", "Пятый канал", "Известия", "Русская служба новостей");

Виктор Мячин (в 1999–2004 годах генеральный директор банка "Россия", с 2004 года — руководитель инвестиционной компании "Аброс");

Сергей Фурсенко (президент "Национальной Медиа Группы", президент Российского футбольного союза в 2010–2012 годах);

Андрей Фурсенко (министр образования и науки РФ в 2004–2012 годах, помощник президента РФ с 2012 года).

Фактически все они были друзьями Путина и после его избрания президентом РФ в 2000 году заняли высокие руководящие должности в России.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Сергей Пугачев, президент, озеро, интервью, силовики, компании
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
Чубайс в 1996-м возражал против работы Путина в администрации президента Ельцина  
Пугачев: Когда Путин приехал из Питера в Москву, Чубайс, который тогда был руководителем администрации президента, сказал: "Я против, чтобы этот крендель тут работал" G
Сегодня 18.00  
Гордон записал новое интервью с Веллером  
LIVE, ВОЙНА В УКРАИНЕ, МИР, Программа "В гостях у Дмитрия ГОРДОНА"
Бегство оккупантов из Харьковской области, заговор против Путина, выход Украины на границы 1991 года. Интервью Гордона с Веллером. Трансляция G
Сегодня 18.00  
Украинские военные прошли обучение на Западе, отметил Пугачев  
ВОЙНА В УКРАИНЕ
Пугачев: Украинская армия мотивирована и боеспособна. Это не зэки и бомжи, как в России G
Сегодня 17.31  
Путин про церковь плохо понимает, просто иногда "надо отметиться", считает Пугачев  
Пугачев: Путина в церковь привел я. Но в силу того, что его любимая книжка – "Колобок", с этим проблема вышла. С шаманами-то полегче G
Сегодня 16.59  
Путин заявил, что "мощи" Ленина лежат в Москве "согласно православной традиции", рассказал Пугачев  
Пугачев: На Валааме монахи сказали Путину: "Когда Ленина выбросите с Красной площади?" А он: "Это же по православной традиции: мощи Ленина на Красной площади лежат, и в монастырях мощи лежат" G
Сегодня 15.05  
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Проживающая в Австрии Шоптенко показала, как поддерживает Украину
Проживающая в Австрии Шоптенко показала, как поддерживает Украину
Гвоздева спустя восемь лет семейной жизни обвенчалась с мужем. Видео
Гвоздева спустя восемь лет семейной жизни обвенчалась с мужем. Видео
"Не знаем, где взять эти деньги. Кругленькую сумму должны". Tarabarova заявила, что продает дом, купленный два года назад в кредит
"Не знаем, где взять эти деньги. Кругленькую сумму должны". Tarabarova заявила, что продает дом, купленный два года назад в кредит
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасны в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть
"Скажи всем, что не беременна". "Вы прекрасны в любой форме". Могилевская после реакции на ее новое фото заявила, что вообще не будет есть
"Буду делиться историями со всеми, кто понимает интернациональный язык". Макс Барских сменил псевдоним и заявил, что будет петь на английском
"Буду делиться историями со всеми, кто понимает интернациональный язык". Макс Барских сменил псевдоним и заявил, что будет петь на английском
Осадчая и Горбунов рассказали, как начинался их роман и кто был его инициатором
Осадчая и Горбунов рассказали, как начинался их роман и кто был его инициатором
Гордон показал себя на фоне горящего Кремля. Фото
Гордон показал себя на фоне горящего Кремля. Фото
"Вырез на спине прорисовывает грань между строгим и пошлым". 40-летняя Мейхер снялась в одежде с прозрачными вставками
"Вырез на спине прорисовывает грань между строгим и пошлым". 40-летняя Мейхер снялась в одежде с прозрачными вставками
"У пары есть проблемы". Демин заявил, что Остапчук, вероятно, расстался со своей второй женой спустя два года после свадьбы
"У пары есть проблемы". Демин заявил, что Остапчук, вероятно, расстался со своей второй женой спустя два года после свадьбы
Салат из телятины и овощей. Рецепт от Саливанчук
Салат из телятины и овощей. Рецепт от Саливанчук
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео
"Реакция Тины бесценна", "До слез". На концерте Тины Кароль украинский защитник сделал предложение девушке, с которой вместе служит. Видео
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди
"Ого! Интрига". Дорофеева снялась в купальнике и с полотенцем на груди
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой
  Принцы Уильям и Гарри с женами вместе появились на публике после смерти Елизаветы II
  Принцы Уильям и Гарри с женами вместе появились на публике после смерти Елизаветы II
"Песков очень карикатурный официант. И исполнительный". Арестович показал себя на одном фото с Фейгиным и Песковым
"Песков очень карикатурный официант. И исполнительный". Арестович показал себя на одном фото с Фейгиным и Песковым
"Вау!", "Вкусная женщина". 49-летняя Клум показала поцелуй с 33-летним мужем
"Вау!", "Вкусная женщина". 49-летняя Клум показала поцелуй с 33-летним мужем
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Убери эти чертовы вещи!" В сети обсуждают недовольство Чарльза IIІ наличием на столе лишних предметов в день его провозглашения королем (290586)
2
Чтобы развести Питта с Энистон, Джоли умышленно слила СМИ, где состоится ее свидание с женатым актером – соучредитель Rolling Stone (21562)
3
"Влез в мою рубрику". Дорофеева показала селфи с новым бойфрендом (11850)
4
Стивен Кинг: Украинцы сегодня надирают задницу. Слава Украине! (8046)
5
На крыше железнодорожного вокзала в Калуше появилась гигантская розовая панамка (7646)
6
Проживающий в США Яма рассказал, как помогает украинским защитникам (7279)
7
"Какая красивая", "Похожи, как близнецы". Ким показал селфи с сестрой (6746)
8
Российские актеры украинского "Дизель Шоу" Писаренко и Никишин работают в РФ на круизном лайнере (6695)
 
 
 
 