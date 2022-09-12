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Пугачев: На Валааме монахи сказали Путину: "Когда Ленина выбросите с Красной площади?" А он: "Это же по православной традиции: мощи Ленина на Красной площади лежат, и в монастырях мощи лежат"

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Путин заявил, что "мощи" Ленина лежат в Москве "согласно православной традиции", рассказал Пугачев
Путин заявил, что "мощи" Ленина лежат в Москве "согласно православной традиции", рассказал Пугачев
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин считает нормальным нахождение тела мертвого Владимира Ленина в мавзолее. Об этом заявил бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Я это видел по телевизору. Имеется в виду, в YouTube. Это было на Валааме, если я не ошибаюсь. По-моему, был престольный праздник на Валааме, он как-то туда попал, и там монахи ему сказали: "Ну когда же наконец Ленина выбросите с Красной площади?" А он говорит: "Нет, ну а что? Это же по православной традиции: мощи Ленина на Красной площади лежат, и в монастырях мощи лежат. Так что это нормально", – рассказал Пугачев.

При этом, по словам бизнесмена, нельзя сказать, что российский народ очень любит Ленина.

"В 70-х – начале 80-х Ленинград питерцы называли Козлоградом. Без комментариев. Поэтому не знаю, кто там эти бюсты ставит. Может, в этом есть какой-то сакральный смысл. Я не знаю. Но поверить в то, что жители Российской Федерации сильно любят Ленина, трудно. Потому что культа Ленина точно нет. И последние годы даже Советского Союза этого не было. У меня каких-то идей на эту тему точно нет", – сказал он.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Владимир Ленин (настоящая фамилия – Ульянов) причастен к свержению монархии в Российской империи в начале ХХ века и созданию Советского Союза. С 1924 года его тело находится в мавзолее – памятнике-усыпальнице на Красной площади.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Владимир Путин, Владимир Ленин, Сергей Пугачев, мавзолей Ленина
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