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Пугачев: Путина в церковь привел я. Но в силу того, что его любимая книжка – "Колобок", с этим проблема вышла. С шаманами-то полегче

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Путин про церковь плохо понимает, просто иногда "надо отметиться", считает Пугачев
Путин про церковь плохо понимает, просто иногда "надо отметиться", считает Пугачев
Фото: EPA

Президент России Владимир Путин в силу того, что Русская православная церковь объединяет российский народ, участвует в церковных ритуалах, но "плохо про это понимает", в то же время увлекается мистикой. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал живущий во Франции бывший российский банкир, бывший друг президента РФ Владимира Путина Сергей Пугачев.

Пугачев признался, что "слышал" историю о том, что в гараже министра обороны РФ Сергея Шойгу, вероятно, совершались жертвоприношения, и знает, что Путин с Шойгу любят мистику и оккультизм.

"Вопрос не в том, любят или не любят. Дело в том, что Шойгу все-таки наполовину тувинец. И он какое-то время, я так понимаю, в школе там учился и так далее. То есть основная религия, если можно назвать это религией, – это шаманизм. Это такие язычники: совсем такие жесткие, которые действительно жертвы приносят. Я надеюсь, не человеческие. Но сегодня уже человеческие – на фронте", – отметил бывший друг Путина.

Комментируя информацию Гордона о том, что Путин в то же время любит ездить к монахам, Пугачев отметил, что "любит" – это сильно сказано".

"Но периодически пытается. Здесь на самом деле две стороны. Первое: он понимает, что Русская православная церковь – она такая, объединяющая весь российский народ. И это не то что "любит", но, скажем так, надо отметиться. "Любит" – это сильно сказано. Он про это плохо понимает. Я это очень хорошо знаю. Я на эту тему очень много общался", – добавил он.

По мнению бывшего друга Путина, люди "пустые, необразованные и не утвердившиеся в религиозном смысле для себя – не важно: в иудаизме, в христианстве – они к этому относятся абсолютно одинаково".

"Они ждут чего-то такого всегда – хорошего. Если вы говорите: "А, Путин пошел, там, свечечку поставил. Ну как же он теперь к шаманам бегает?" Да дело в том, что не важно. Свечка для него тоже жертва", – убежден Пугачев.

Такие люди, отметил он, в поисках помощи обращаются как к религии, так и к "потусторонним силам".

"Вообще я его (Путина. – "ГОРДОН") когда-то привел в церковь совершенно случайно. Но в силу того, что его любимая книжка – "Колобок", то с этим проблема вышла. Поэтому с шаманами-то полегче. То есть там пришел – они тебе говорят: "Вот все будет замечательно. Мы с духами пообщались" – и прочее. Я не знаю: может он, там, спиритизмом занимается, тарелку крутит. Я не знаю. Но просто люди, не устоявшиеся в своих взглядах – в религиозных в первую очередь, – они ищут помощи где угодно, вот и от каких-то потусторонних сил. Ну, собственно, вот и все", – пояснил Пугачев.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

О том, что Шойгу увлекается шаманскими обрядами и это оказало влияние на Путина, Пугачев рассказывал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. По словам экс-банкира, президент РФ сам рассказал ему в частном разговоре о "гараже Шойгу" и о том, что на даче у главы Минобороны РФ он видел "шаманов и заклинателей".

О том, что Шойгу верит в шаманов, в интервью Бацман также намекал и бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.

Живущий в Украине российский журналист Иван Яковина рассказывал в эфире "Украина 24", что Путин и Шойгу время от времени ездят в Сибирь "не просто отдыхать, а они там совершают всякие шаманские обряды". "После истории с якутским шаманом Александром Габышевым, в которого Путин сильно поверил, а также под влиянием тувинца Шойгу Путин стал верить в это оккультное течение и стал регулярно проводить соответствующие обряды. Для этой цели в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик даже построили специальное капище в виде золотой юрты", – рассказал он.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, РПЦ, христианство, религия, церковь, Сергей Шойгу, КГБ, жертвы, Сергей Пугачев, Якутск, интервью, жертвоприношение, мистика, россияне
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