Пугачев: Путина в церковь привел я. Но в силу того, что его любимая книжка – "Колобок", с этим проблема вышла. С шаманами-то полегче

Пугачев признался, что "слышал" историю о том, что в гараже министра обороны РФ Сергея Шойгу, вероятно, совершались жертвоприношения, и знает, что Путин с Шойгу любят мистику и оккультизм.
"Вопрос не в том, любят или не любят. Дело в том, что Шойгу все-таки наполовину тувинец. И он какое-то время, я так понимаю, в школе там учился и так далее. То есть основная религия, если можно назвать это религией, – это шаманизм. Это такие язычники: совсем такие жесткие, которые действительно жертвы приносят. Я надеюсь, не человеческие. Но сегодня уже человеческие – на фронте", – отметил бывший друг Путина.
Комментируя информацию Гордона о том, что Путин в то же время любит ездить к монахам, Пугачев отметил, что "любит" – это сильно сказано".
"Но периодически пытается. Здесь на самом деле две стороны. Первое: он понимает, что Русская православная церковь – она такая, объединяющая весь российский народ. И это не то что "любит", но, скажем так, надо отметиться. "Любит" – это сильно сказано. Он про это плохо понимает. Я это очень хорошо знаю. Я на эту тему очень много общался", – добавил он.
По мнению бывшего друга Путина, люди "пустые, необразованные и не утвердившиеся в религиозном смысле для себя – не важно: в иудаизме, в христианстве – они к этому относятся абсолютно одинаково".
"Они ждут чего-то такого всегда – хорошего. Если вы говорите: "А, Путин пошел, там, свечечку поставил. Ну как же он теперь к шаманам бегает?" Да дело в том, что не важно. Свечка для него тоже жертва", – убежден Пугачев.
Такие люди, отметил он, в поисках помощи обращаются как к религии, так и к "потусторонним силам".
"Вообще я его (Путина. – "ГОРДОН") когда-то привел в церковь совершенно случайно. Но в силу того, что его любимая книжка – "Колобок", то с этим проблема вышла. Поэтому с шаманами-то полегче. То есть там пришел – они тебе говорят: "Вот все будет замечательно. Мы с духами пообщались" – и прочее. Я не знаю: может он, там, спиритизмом занимается, тарелку крутит. Я не знаю. Но просто люди, не устоявшиеся в своих взглядах – в религиозных в первую очередь, – они ищут помощи где угодно, вот и от каких-то потусторонних сил. Ну, собственно, вот и все", – пояснил Пугачев.
Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью
О том, что Шойгу увлекается шаманскими обрядами и это оказало влияние на Путина, Пугачев рассказывал в интервью главному редактору интернет-издания "ГОРДОН" Алесе Бацман. По словам экс-банкира, президент РФ сам рассказал ему в частном разговоре о "гараже Шойгу" и о том, что на даче у главы Минобороны РФ он видел "шаманов и заклинателей".
О том, что Шойгу верит в шаманов, в интервью Бацман также намекал и бывший советский разведчик, сокурсник Путина по институту КГБ Юрий Швец.
Живущий в Украине российский журналист Иван Яковина рассказывал в эфире "Украина 24", что Путин и Шойгу время от времени ездят в Сибирь "не просто отдыхать, а они там совершают всякие шаманские обряды". "После истории с якутским шаманом Александром Габышевым, в которого Путин сильно поверил, а также под влиянием тувинца Шойгу Путин стал верить в это оккультное течение и стал регулярно проводить соответствующие обряды. Для этой цели в безлюдном месте в Сибири на берегу реки Хемчик даже построили специальное капище в виде золотой юрты", – рассказал он.