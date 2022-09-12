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Пугачев: Когда Путин приехал из Питера в Москву, Чубайс, который тогда был руководителем администрации президента, сказал: "Я против, чтобы этот крендель тут работал"

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Чубайс в 1996-м возражал против работы Путина в администрации президента Ельцина
Чубайс в 1996-м возражал против работы Путина в администрации президента Ельцина
Фото: EPA

Бывший руководитель администрации президента (АП) РФ (1996–1997) Анатолий Чубайс в свое время возражал против прихода на работу в АП Владимира Путина, впоследствии ставшего главой российского государства. Об этом в интервью основателю интернет-издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону рассказал бывший российский банкир, бывший друг Путина Сергей Пугачев.

"Чубайс, с одной стороны, очень близок к Путину, а с другой стороны, он если вы помните, в свое время, когда Путин приехал из Питера в Москву, был единственным, кто... Ну, не единственным, а он был руководителем администрации президента, который категорически сказал, что "я против, чтобы этот крендель тут работал". И, естественно, Путин об этом знает и понимает", – поделился бывший банкир.

Однако, по словам Пугачева, "это все уже было давно".

"И вы понимаете, что такое нанотехнологии... Он распилил бюджет всего "Роснано". Естественно, не распилил в свою пользу, а в пользу свою и босса. А это, как мы понимаем, совсем опасно – когда из окон выпадают, режут своих жен и детей и прочее", – отметил бывший друг Путина.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

Чубайс – российский политический, государственный деятель, экономист. Генеральный директор государственной корпорации "Российская корпорация нанотехнологий". С 2011-го по 2020 год – председатель правления "Роснано". С 4 декабря 2020 года по 22 марта 2022 года – специальный представитель президента РФ по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития. 23 марта стало известно, что Чубайс ушел в отставку и уехал из России.

С июля 1996 по март 1997-го Чубайс был руководителем администрации президента РФ Бориса Ельцина, перейдя в АП с должности заместителя председателя правительства России.

Путин после поражения мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака (в команде которого он работал) на губернаторских выборах 1996 года переехал в Москву, где был назначен заместителем управляющего делами президента РФ. После пребывания во главе Федеральной службы безопасности РФ и на посту секретаря Совета безопасности в августе 1999 года возглавил правительство.

В декабре 1999 года в связи с уходом Ельцина в отставку Путин стал и.о. президента России. В марте 2000 года на президентских выборах он был избран главой государства, получив более 50% голосов. Путин находится у власти более 20 лет. В 2018-м он был избран на четвертый президентский срок. В 2008–2012 годах Путин был главой правительства, в это время должность президента занимал Дмитрий Медведев.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, Дмитрий Гордон, Москва, Санкт-Петербург, Кремль, Анатолий Чубайс, политика, Роснано, Сергей Пугачев, Анатолий Собчак
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