Пугачев: Когда Путин приехал из Питера в Москву, Чубайс, который тогда был руководителем администрации президента, сказал: "Я против, чтобы этот крендель тут работал"

"Чубайс, с одной стороны, очень близок к Путину, а с другой стороны, он если вы помните, в свое время, когда Путин приехал из Питера в Москву, был единственным, кто... Ну, не единственным, а он был руководителем администрации президента, который категорически сказал, что "я против, чтобы этот крендель тут работал". И, естественно, Путин об этом знает и понимает", – поделился бывший банкир.

Однако, по словам Пугачева, "это все уже было давно".

"И вы понимаете, что такое нанотехнологии... Он распилил бюджет всего "Роснано". Естественно, не распилил в свою пользу, а в пользу свою и босса. А это, как мы понимаем, совсем опасно – когда из окон выпадают, режут своих жен и детей и прочее", – отметил бывший друг Путина.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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