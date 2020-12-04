Путин подписал указ о новом назначении Чубайса

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс 4 декабря назначен представителем президента Российской Федерации Владимира Путина по связям с международными организациями.

Бывший глава "Роснано" Анатолий Чубайс назначен спецпредставителем президента РФ по связям с международными организациями. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин, сообщила 4 декабря пресс-служба Кремля.

"Назначить Чубайса специальным представителем президента Российской Федерации по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития", – говорится в документе.

Указ вступает в силу со дня его подписания.

2 декабря Путин предложил первому зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергею Куликову пост главы госкорпорации "Роснано", которую с 2008-го занимал Чубайс. До этого увольнение Чубайса не анонсировалось.