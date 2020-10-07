Чубайс сообщил, что болен COVID-19

Положительный тест на коронавирус глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс получил после возвращения из командировки, у него температура и кашель.

65-летний глава российской корпорации "Роснано", бывший первый вице-премьер правительства России Анатолий Чубайс 7 октября сообщил в Facebook, что заразился коронавирусом.

"После командировки получил положительный тест на COVID-19. Есть небольшая температура и кашель. Перешел на самоизоляцию, но работоспособность полностью сохраняется", – написал Чубайс.

Он добавил, что корпорация полностью переведена на удаленный режим работы.

Россия занимает четвертое место в мире по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции (1 242 258), 21 755 человек скончались.

Президент России Владимир Путин утверждал, что многие лица из его окружения привиты российской вакциной от коронавируса.