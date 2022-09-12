Пугачев: Украинская армия мотивирована и боеспособна. Это не зэки и бомжи, как в России

"Я с самого начала говорил, что украинская армия, во-первых, мотивирована, во-вторых, она боеспособна. Это не зэки, собранные по лагерям, или бомжи – по каким-то, там, домам брошенных людей. Это нормальная армия, которая воюет с 2014 года", – сказал он.
Пугачев отметил, что украинские военные, в частности многие командиры, прошли обучение на Западе.
"То есть все-таки эта армия по тактике, стратегии и по пониманию ведения боя, несомненно, отличается [от российской], – подчеркнул бывший друг Путина. – И самый важный фактор – это, конечно, поставки западного вооружения – натовского. Это ключевой момент. Потому что единственное, чего не хватало украинской армии, – это вооружения, боеприпасов и так далее. На сегодняшний день это все лучше и лучше".
По словам Пугачева, ситуация с вооружениями в ВСУ "в ближайшее время будет еще лучше".
"То есть мы это видим каждый день. И очевидно, что у российской армии, несмотря на газово-нефтяные деньги... То есть купить-то это негде. И купить в первую очередь личный состав невозможно. И вот это некая пародия на вооруженные силы: когда вербуют каких-то уголовников и так далее… И, на мой взгляд, то, что происходит… там, по карте, – я не скажу, что это такое, жесткое, контрнаступление, но это начало контрнаступления. Ничего уже не может произойти такого – обратного", – резюмировал бывший российский банкир.
Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью
Война России против Украины. Главное (обновляется)
Россия начала полномасштабное вторжение в Украину 24 февраля. Сейчас под оккупацией РФ находятся Автономная Республика Крым, отдельные регионы Донецкой и Луганской областей (с 2014 года), а также часть Николаевской, Херсонской, Запорожской, Харьковской областей и еще часть Донецкой и Луганской областей, захваченные оккупантами после 24 февраля.
2 июня президент Украины Владимир Зеленский говорил, что всего под контролем РФ находится почти 20% территории Украины – около 125 тыс. км².
Украинские защитники ведут контрнаступление на разных участках фронта. Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк 29 августа сообщила ВСУ начали наступательные действия по многим направлениям на юге Украины. 10 сентября она проинформировала, что силы обороны Украины на разных участках фронта на юге продвинулись на расстояние от двух до нескольких десятков километров.
11 сентября главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный проинформировал: с начала сентября более 3 тыс. км² защитники вернули под контроль Украины.
Так, в Харьковской области за последние дни ВСУ взяли под контроль десятки населенных пунктов, в частности, освобождена Балаклея.
Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Вадим Скибицкий заявлял 12 июля, что РФ направляет подразделения, сформированные из заключенных, на наиболее горячие участки фронта.