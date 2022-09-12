Пугачев: Украинская армия мотивирована и боеспособна. Это не зэки и бомжи, как в России

"Я с самого начала говорил, что украинская армия, во-первых, мотивирована, во-вторых, она боеспособна. Это не зэки, собранные по лагерям, или бомжи – по каким-то, там, домам брошенных людей. Это нормальная армия, которая воюет с 2014 года", – сказал он.

Пугачев отметил, что украинские военные, в частности многие командиры, прошли обучение на Западе.

"То есть все-таки эта армия по тактике, стратегии и по пониманию ведения боя, несомненно, отличается [от российской], – подчеркнул бывший друг Путина. – И самый важный фактор – это, конечно, поставки западного вооружения – натовского. Это ключевой момент. Потому что единственное, чего не хватало украинской армии, – это вооружения, боеприпасов и так далее. На сегодняшний день это все лучше и лучше".

По словам Пугачева, ситуация с вооружениями в ВСУ "в ближайшее время будет еще лучше".

"То есть мы это видим каждый день. И очевидно, что у российской армии, несмотря на газово-нефтяные деньги... То есть купить-то это негде. И купить в первую очередь личный состав невозможно. И вот это некая пародия на вооруженные силы: когда вербуют каких-то уголовников и так далее… И, на мой взгляд, то, что происходит… там, по карте, – я не скажу, что это такое, жесткое, контрнаступление, но это начало контрнаступления. Ничего уже не может произойти такого – обратного", – резюмировал бывший российский банкир.

Пугачев: В каком-то смысле Путин понимает, что провал в Украине уже наступил. Но он думает: "В крайнем случае будем говорить: "Если не спасете меня, бросим ядреную бомбу". Полная версия интервью

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Война России против Украины. Главное (обновляется)