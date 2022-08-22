Скандал с премьером Финляндии: тест на наркотики оказался отрицательным

Пресс-служба не опубликовала детальную информацию, но предложила журналистам, которые хотят узнать больше о методе проведения теста, обратиться в канцелярию правительства.
Расходы на тестирование Марин оплатила сама, отметили в пресс-службе.
Финский таблоид Iltalehti 18 августа опубликовал видео с участием Марин, которое было снято во время вечеринки. На видео политик запечатлена танцующей в компании друзей. Издание отмечает, что на ролике присутствуют известные в Финляндии ведущие, блогеры и коллеги Марин.
Политик заявила, что ролик был снят за несколько недель до публикации в частном помещении и она сожалеет, что его обнародовали публично. Она отметила, что проводила свободное время с друзьями, пила легкий алкоголь и не делала ничего противозаконного.
После публикации видео Марин сдала тест на наркотики, результат которого ожидается через неделю. Она подчеркнула, что никогда их не употребляла.
В сети сотни женщин по всему миру выкладывают в соцсетях видео, как они танцуют, чтобы поддержать Марин.