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Скандал с премьером Финляндии: тест на наркотики оказался отрицательным

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Премьер Финляндии сдала тест на наркотики
Премьер Финляндии сдала тест на наркотики
Фото: EPA

Результаты теста на наркотики, который премьер-министр Финляндии Санна Марин сдала после скандала из-за танцев на вечеринке, показали, что в организме не было наркотических веществ. Об этом 22 августа сообщила пресс-служба правительства Финляндии.

Пресс-служба не опубликовала детальную информацию, но предложила журналистам, которые хотят узнать больше о методе проведения теста, обратиться в канцелярию правительства. 

Расходы на тестирование Марин оплатила сама, отметили в пресс-службе.

Контекст:

Финский таблоид Iltalehti 18 августа опубликовал видео с участием Марин, которое было снято во время вечеринки. На видео политик запечатлена танцующей в компании друзей. Издание отмечает, что на ролике присутствуют известные в Финляндии ведущие, блогеры и коллеги Марин.

Политик заявила, что ролик был снят за несколько недель до публикации в частном помещении и она сожалеет, что его обнародовали публично. Она отметила, что проводила свободное время с друзьями, пила легкий алкоголь и не делала ничего противозаконного.

После публикации видео Марин сдала тест на наркотики, результат которого ожидается через неделю. Она подчеркнула, что никогда их не употребляла.

В сети сотни женщин по всему миру выкладывают в соцсетях видео, как они танцуют, чтобы поддержать Марин.

Теги: наркотики, алкоголь, Финляндия, премьеры, вечеринка, Санна Марин, тестирование
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