Бульвар Шоубиз
 
19 августа, 2022
 
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В сети опубликовали видео с участием зажигательно танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии. 36-летний политик отреагировала

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Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года
Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года
Фото: sannamarin / Instagram

Финский таблоид Iltalehti 18 августа опубликовал видео с участием самого молодого премьер-министра Финляндии Санны Марин, которое было снято во время вечеринки.

На видео политик запечатлена танцующей в компании друзей. Издание отмечает, что на видео присутствуют известные в Финляндии ведущие, блогеры и коллеги Марин. 

После публикации видео в СМИ, 36-летняя Марин на пресс-конференции прокомментировала происхождение видео. По ее словам, пишет YLE, ролик был снят за несколько недель до публикации в частном помещении, и она сожалеет, что его обнародовали публично. 

Марин подчеркнула, что сознательно позировала на камеру, так как не рассчитывала, что видео не будет показано в сети. 

Она подчеркнула, что во время праздника пила легкие алкогольные напитки, и не употребляла наркотики, как предположили СМИ из-за того, что в одном из видео прозвучало сленговое слово, вероятно, обозначающее запретные вещества.

Марин заявила, что на вечеринке она  занималась "совершенно законными вещами" – пела и веселилась, и не видела, чтобы кто-то другой из компании употреблял наркотики.  

Премьер-министр акцентировала внимание на том, что имеет право проводить личное время в компании друзей.

В ответ на призывы депутатов парламента сдать тест на наркотики, Марин ответила согласием, но подчеркнула, что ей непонятны мотивы этого требования. 

Контекст:

Санна Марин стала премьер-министром Финляндии в декабре 2019 года. На тот момент ей было 34 года. 

Ее называют самым молодым премьер-министром за всю историю Финляндии. Ранее политик занимала должность министра транспорта и коммуникаций. Она на два года младше предыдущего рекордсмена – премьер-министра Эска Ахо, который был избран в возрасте 36 лет. 

У Марин есть степень магистра в области административных исследований. 

Политик замужем, воспитывает дочь

Теги: Финляндия, скандал, Санна Марин
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