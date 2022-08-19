В сети опубликовали видео с участием зажигательно танцующей на вечеринке премьер-министра Финляндии. 36-летний политик отреагировала

На видео политик запечатлена танцующей в компании друзей. Издание отмечает, что на видео присутствуют известные в Финляндии ведущие, блогеры и коллеги Марин.

Finnish Prime Minster Sanna Marin proving when you work hard, you can play hard * pic.twitter.com/8EjQjDUJPc — Very Finnish Problems (@VFinnishProbs) August 17, 2022

После публикации видео в СМИ, 36-летняя Марин на пресс-конференции прокомментировала происхождение видео. По ее словам, пишет YLE, ролик был снят за несколько недель до публикации в частном помещении, и она сожалеет, что его обнародовали публично.

Марин подчеркнула, что сознательно позировала на камеру, так как не рассчитывала, что видео не будет показано в сети.

Она подчеркнула, что во время праздника пила легкие алкогольные напитки, и не употребляла наркотики, как предположили СМИ из-за того, что в одном из видео прозвучало сленговое слово, вероятно, обозначающее запретные вещества.

Марин заявила, что на вечеринке она занималась "совершенно законными вещами" – пела и веселилась, и не видела, чтобы кто-то другой из компании употреблял наркотики.

Премьер-министр акцентировала внимание на том, что имеет право проводить личное время в компании друзей.

В ответ на призывы депутатов парламента сдать тест на наркотики, Марин ответила согласием, но подчеркнула, что ей непонятны мотивы этого требования.