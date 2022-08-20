Премьер Финляндии после публикации видео с ее танцами сдала тест на наркотики. Она заявила, что никогда их не употребляла

Она сообщила журналистам, что результаты теста ожидаются через неделю.

"В последние дни в открытом доступе появились довольно серьезные обвинения в том, что я употребляла наркотики. Я считаю эти обвинения очень серьезными и весомыми. Для собственной правовой защиты – хотя требование пройти тест на наркотики считаю необоснованным – и чтобы развеять такие сомнения, я сегодня сдала тест на наркотики", – сказала Марин.

Политик подчеркнула, что никогда не употребляла наркотики.