ГОРДОН
 
 
МИР ЭКСКЛЮЗИВ «ГОРДОНА»

Хербст: Путин уже обеспечил себе место в истории в качестве дурака

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
 
|
Путин, напав на Украину, сделал Западу подарок в виде расширения НАТО, считает Хербст
Путин, напав на Украину, сделал Западу подарок в виде расширения НАТО, считает Хербст
Фото: EPA

Президент РФ Владимир Путин, развязав войну в Украине, нанес несколько ударов по будущему России, считает экс-посол США в Украине, старший директор Евразийского центра Atlantic Council Джон Хербст. Об этом он сказал в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону.

"Он уже обеспечил себе место в истории в качестве дурака", – заявил Хербст, отвечая на вопрос Гордона, чем закончит Путин.

Дипломат подчеркнул, что до наступления на Украину президент РФ считался "очень компетентным политиком, который мог достичь своей цели".

"Несмотря на все ужасы, которые он сотворил до этого. Но с этим наступлением он стал человеком, который стал причиной объединения Запада. Он – человек, который стал причиной расширения НАТО. Это подарок от Путина", – добавил экс-посол США.

Хербст также согласился с утверждением Гордона, что Путин объединил украинский народ.

"Да. Я писал об этом еще в феврале 2014 года, кажется: что он – отец украинского народа", – напомнил он, согласившись, что нападение РФ в 2022-м, безусловно, сплотило Украину еще больше.

Президент страны-оккупанта, по словам дипломата, обеспечил также изоляцию российской экономики.

"Он спровоцировал эмиграцию нескольких десятков тысяч талантливых российских граждан [в том числе ученых], и это еще один удар по будущему России", – сказал Хербст.

Гордон поинтересовался, не может ли так оказаться, что Путин – агент Соединенных Штатов?

"Ну, поэтому я употребил ненаучное слово "дурак". Оно подходит", – пояснил экс-посол США.

Хербст: Война может длиться 5–10 лет. Но если бы США дали все, что нужно Украине, мы увидели бы конец войны, может быть, через полгода. Читайте полную версию интервью

ВИДЕО
Видео: В гостях у Гордона / YouTube
Контекст:

17 декабря МИД РФ распространил переданные Вашингтону российские проекты договора с США и соглашения с НАТО о так называемых гарантиях безопасности. В частности, в них говорится, что США должны взять на себя обязательство исключить дальнейшее расширение НАТО "в восточном направлении", отказаться от приема в Альянс государств, ранее входивших в СССР.

Кроме того, РФ потребовала, чтобы Альянс отказался от ведения любой военной деятельности на территории Украины, а также других государств Восточной Европы, Закавказья и Центральной Азии.

Из-за открытого вторжения России в Украину, которое началось 24 февраля, с апреля началось обсуждение возможности вступления Финляндии и Швеции в НАТО

18 мая представители Стокгольма и Хельсинки одновременно подали заявки на вступление в НАТО. 29 июня на саммите НАТО в Мадриде было принято решение о приглашении Финляндии и Швеции к членству в Альянсе.

5 июля Финляндия и Швеция в штаб-квартире НАТО подписали протоколы о вступлении в Альянс.

Дмитрий ГОРДОН
основатель проекта
Теги: Россия, Владимир Путин, США, Украина, НАТО, санкции, Швеция, экономика, Финляндия, вторжение, политика, Джон Хербст, Европа, страна-агрессор, российская агрессия, эмиграция, война России против Украины, безопасность, Atlantic Council, российские оккупанты
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Мой долгий путь спасения Дениса". Жена командира полка "Азов" Прокопенко изобразила себя в темном лесу со свечой в руках
"Похудел, сейчас как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Сартс – топ". В сети обсуждают носки директора Центра стратегических коммуникаций НАТО c принтом "Топчу русню" от украинского бренда
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
Родной брат Tayanna, певец Миша Марвин заявил, что продолжит строить карьеру в РФ, и удалил свои посты в поддержку Украины
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
В РФ назвали осуждающего войну России против Украины Галкина "иноагентом"
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
  Тина Кароль презентовала клип на песню "Вільні. Нескорені", который снимался в Харьковской области. Видео
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Винничанка, потерявшая дочь во время ракетного обстрела города: Шрамы на теле заживут, на сердце – никогда. Принять смерть ребенка невозможно
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
Шоу Поляковой и Ефросининой "Взрослые девочки" сменило название
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Я люблю тебя, Украина!" Певица LP на концерте в Варшаве подняла украинский флаг. Видео
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Так работают длинные руки Кремля". В Германии отменили выступления Скрипки
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
"Война убивает то, что дороже всего". Проживающая в Германии певица Миша Романова сообщила, что в Херсоне умер ее отец
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
Сопонару показала тело в купальнике в полный рост. Фото
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
"Давайте уже избавимся от этих совковых взглядов". Хименес-Браво объяснил, что для него означает патриотизм
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"Раздевались до трусов, бросали форму. В трусах их в плен и брали". Комаров посетил освобожденные от оккупантов Балаклею и Купянск (97893)
2
48-летняя Наталья Кличко снялась в декольте без бюстгальтера (78102)
3
"Прелестные малыши!", "С пополнением". Проживающая в Великобритании жена Ярославского похвасталась новыми питомцами (47047)
4
"Русский мир. Убожество". Гордон прокомментировал видео пьяного россиянина, размахивающего саблей на улице (42330)
5
"Мы же своих не бросаем?" Осадчая после отказа Вакарчука участвовать в съемках шоу "Голос країни" заявила об ответственности тренеров (33009)
6
"Нестриженная чмоня". Тополя высмеял Путина на снимке с Эрдоганом (22384)
7
"Похудел, сейчас – как студент". 48-летний Данилко показал новые фото с 54-летней Белоконь (17821)
8
Организаторы концертов Loboda в Германии указали ее партнером российский пропагандистский канал. Певица прокомментировала (16738)
 
 
 
 