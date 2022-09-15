Китай готов поддерживать территориальную целостность Казахстана – Си Цзиньпин

На встрече с казахстанским лидером Касим-Жомарт Токаевым он подчеркнул, что Китай "был и остается доверительным другом и надежным партнером Казахстана".

"Как бы ни менялась международная конъюнктура, мы будем и впредь решительного поддерживать Казахстан в защите независимости, суверенитета и территориальной целостности, твердо поддерживать проводимые вами реформы по обеспечению стабильности и развития, категорически выступать против вмешательства каких-либо сил во внутренние дела вашей страны", – сказал он.

В опубликованной накануне визита в газете "Казахстанская правда" статье Цзиньпина говорится, что одна из главных из целей визита – намерение "сформировать новую парадигму развития двусторонних отношений, ориентируясь на сообщество единой судьбы Китая и Казахстана".

Reuters отмечает, что поездка Си Цзиньпина стала первой с начала пандемии COVID-19 на фоне полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, кризиса вокруг Тайваня и сбоев в мировой экономике. После Казахстана глава КНР должен встретиться с президентом России Владимиром Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Самарканде (Узбекистан), который пройдет 15–16 сентября.