Встреча Путина и Си Цзиньпина состоится на фоне перелома войны в Украине

Встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет на фоне перелома, наметившегося в войне России против Украины.



Как отмечает "Радио Свобода", для Путина встреча с китайским лидером особенно важна, поскольку на фоне разрыва связей с западными странами Россия стремится переориентировать свою экономику на Азию, и прежде всего на Китай.



А вот Си этой встречей хочет показать единство с Россией против Запада, цитирует Reuters слова автора книги про Си Цзиньпина Джорджа Магнуса.



По мнению Гэла Брэндса, если ситуация на поле боя в Украине будет и дальше ухудшаться для российской стороны, она вынуждена будет просить помощи у Китая. Если Пекин не найдет возможности оказать такую поддержку, напряжение в китайско-российском партнерстве возрастет, предположил Брэндс.

You can bet that, as Russia's position deteriorates, Putin will look for increased Chinese support. If Beijing doesn't find a way of providing some such support, we could see greater strains in the Sino-Russian partnership sooner than many analysts imagined. — Hal Brands (@HalBrands) September 10, 2022

К тому же встреча Путина и Си Цзиньпина состоится перед важным событием для главы Китая. Согласно ожиданиям, 15 октября на заседании китайской Компартии Си заявит о третьем пятилетнем сроке правления, что противоречит установившимся правилам.

На этой неделе Си Цзиньпин впервые за более чем два года покинет Китай и отправится в Центральную Азию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Поездка Си Цзиньпина за границу станет первой с начала пандемии COVID-19 на фоне полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, кризиса вокруг Тайваня и сбоев в мировой экономике.

Глава КНР должен посетить Казахстан 14 сентября. После этого он встретится с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Самарканд (Узбекистан), который пройдет 15–16 сентября.