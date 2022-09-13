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Встреча Путина и Си Цзиньпина состоится на фоне перелома войны в Украине

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Последний раз лидеры России и Китая встречались 4 февраля
Последний раз лидеры России и Китая встречались 4 февраля
Фото: ЕРА

Ход войны в Украине окажет влияние на дальнейшие отношения России и Китая. Такую мысль 10 сентября высказал в Twitter американский аналитик Гэл Брэндс из университета Джонса Хопкинса.

Встреча Путина и Си Цзиньпина пройдет на фоне перелома, наметившегося в войне России против Украины.

Как отмечает "Радио Свобода", для Путина встреча с китайским лидером особенно важна, поскольку на фоне разрыва связей с западными странами Россия стремится переориентировать свою экономику на Азию, и прежде всего на Китай.

А вот Си этой встречей хочет показать единство с Россией против Запада, цитирует Reuters слова автора книги про Си Цзиньпина Джорджа Магнуса.

По мнению Гэла Брэндса, если ситуация на поле боя в Украине будет и дальше ухудшаться для российской стороны, она вынуждена будет просить помощи у Китая. Если Пекин не найдет возможности оказать такую поддержку, напряжение в китайско-российском партнерстве возрастет, предположил Брэндс.

К тому же встреча Путина и Си Цзиньпина состоится перед важным событием для главы Китая. Согласно ожиданиям, 15 октября на заседании китайской Компартии Си заявит о третьем пятилетнем сроке правления, что противоречит установившимся правилам.

На этой неделе Си Цзиньпин впервые за более чем два года покинет Китай и отправится в Центральную Азию, где встретится с президентом России Владимиром Путиным. Поездка Си Цзиньпина за границу станет первой с начала пандемии COVID-19 на фоне полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля, кризиса вокруг Тайваня и сбоев в мировой экономике.

Глава КНР должен посетить Казахстан 14 сентября. После этого он встретится с Путиным на саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в городе Самарканд (Узбекистан), который пройдет 15–16 сентября.

Контекст:

Владимир Путин и Си Цзиньпин последний раз встречались на открытии Олимпийских игр в Пекине 4 февраля 2022 года. Тогда же, за три недели до полномасштабного вторжения РФ, лидеры двух стран провели переговоры, после которых сделали совместное заявление, выступив против расширения НАТО и независимости Тайваня.

4 июля СМИ сообщали, что Си Цзиньпин не принял приглашение Владимира Путина приехать в РФ. Якобы тогда китайский лидер ответил, что в "ближайшее время посетить Россию будет сложно из-за мер противодействия COVID-19".

Теги: Россия, Владимир Путин, Казахстан, экономика, Си Цзиньпин, переговоры, КНР, президент, перелом, встреча, сотрудничество
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